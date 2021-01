Hendrik Vos is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Maar hoe is hij als mens? Om deze twee vragen te beantwoorden, had hij 18 minuten en 27 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Alles wat te maken heeft met vluchtelingen en hoe dat thema door politici vaak wordt gebruikt om stemmen te winnen en angst te zaaien. De hardheid in het debat, de onverschilligheid en de ontmenselijking maken mij bang en boos en vooral verschrikkelijk droef. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Laat iedereen elke dag een klein fietstochtje maken. Wat is uw grootste prestatie? Ooit heb ik samen met VRT-journalist Rob Heirbaut de Wablieft-prijs gewonnen, de prijs voor klare taal.Wat is uw grootste mislukking? Ik vind mislukken eigenlijk niet zo erg, het is comfortabel dat we mogen mislukken. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee. Ik reis veel en hou van warme landen, maar ik hou ook van deze plek in Vlaanderen, waar ik mijn wortels heb en de taal ken. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Ik zie nog voor me dat ik een jaar of vier was en met Lego speelde. Ik kon me niet voorstellen dat er ingewikkelder problemen bestonden dat het opstapelen van twee blokken Lego. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik eet weinig vlees, fiets veel en probeer mijn voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Mijn vel is niet zo dik, ik kan niet tegen de zurigheid die op Twitter wordt gesmeten. Ik probeer het te vermijden maar als ik er dan toch op bots, kruip ik in de zetel met een dekentje om ervan te bekomen. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik heb een pluchen beest, dat draag ik altijd bij me in mijn rugzak. Omdat ik tegen mezelf praten raar vind, praat ik daarmee. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Van elke beslissing waarmee ik mensen heb pijn gedaan en verwachtingen niet heb ingelost. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Alles kan uit de hand lopen, maar als het echt fout dreigt te gaan, dan is het systeem gelukkig toch sterk genoeg om de aanvallen af te slaan. Kijk naar de bestorming van het Capitool in de VS en hoe dat is afgelopen. Dat is tegelijk verontrustend én bemoedigend. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Ik kan er geen rangschikking in maken, het is een lange stroom van dingen die mij omverblazen.Waarover zou u meer willen weten? Het ontstaan van het heelal. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik heb een paar permanente opdrachten lopen, daarnaast geef ik geregeld aan een ngo of een mooi project.Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat het te gemakkelijk gaat. Je volgt je hart en je bent vertrokken. Maar om het allemaal goed georganiseerd te krijgen, een leven met twee en zo, dat is andere koek. Vindt u seks overschat? Nee. Er valt veel aan te merken op de schepping, maar dat is een aspect dat goed in elkaar zit. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn papa is een goed jaar geleden gestorven aan dementie, mijn mama probeer ik elke dag via Skype te zien en ik loop geregeld eens langs om samen te wandelen.Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik denk dat ik redelijk gezond leef. Ik luister naar mijn lijf, maar ook naar mijn horloge dat moppert als ik te weinig beweeg. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou in het verzet gaan, ergens ondergronds. Misschien zie ik het te romantisch, maar 's nachts bruggen opblazen en mensen door de polders smokkelen naar veilig gebied, dat lijkt me wel wat. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat het grote gelijk niet bestaat. Het is veel belangrijker om te aanvaarden dat er zo veel andere soorten gelijk bestaan.