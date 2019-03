Politicoloog Bart Maddens blijft hopen op staatshervorming: 'België is een institutionele vuilnisbelt'

'België is een institutionele vuilnisbelt', gaat de professor aan de KU Leuven verder. 'Iedereen ziet dat, links en rechts. Toch voel je grote angst om dat aan te pakken.'

'Vroeger ijverden die allemaal naar meer autonomie binnen een tweedelig model, Vlaanderen en Franstalig België', zegt Maddens tegen De Zondag. Maar die consensus is verdwenen: 'Groenen en liberalen neigen zelfs naar méér België. Alle partijen vrezen dat een communautair debat zal uitmonden in een lange regeringsvorming. Daarom voeren ze dat niet.'

Daarmee ontbreekt ook de aanloop naar een staatshervorming, aldus Maddens. 'De publieke opinie moet overtuigd worden. Dat gebeurt meestal met een symbolisch issue zoals BHV. N-VA heeft dat nagelaten.' De partij kampt volgens de politicoloog met een probleem van geloofwaardigheid: 'Kan zij de kiezer wijsmaken dat ze goed bestuurd heeft in België én tegelijk dat België niet werkt?'

Het nieuwe plan van CD&V, om in de komende jaren een consensus te zoeken over een staatshervorming die vervolgens vanaf 2024 uitgevoerd kan worden, is 'een goed plan-B', denkt Maddens. 'Dat garandeert al minstens dat het taboe verdwijnt.'