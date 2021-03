Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bereidt een versnelde partij-exit van parlementslid Sihame El Kaouakibi voor. Ook Johan Vande Lanotte lijkt geen zin meer te hebben om zich langer aan de politica te verbinden. 'Ik heb andere cliënten.' Dat schrijft De Standaard woensdag.

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Het verslag van de bewindvoerder bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban brengt haar nog in nauwere schoentjes. Lachaert wilde aanvankelijk een vonnis van de rechter afwachten voor hij haar eventueel uit de partij zou zetten. Maar de partijvoorzitter lijkt onder de indruk van de ­beschuldigingen die de voorlopige bewindvoerder van Let's Go Urban heeft verzameld. Hij wacht nu op een repliek van El Kaouakibi's advocaten of van minister van staat Johan Vande Lanotte, die haar adviseert.

Als zij de beschuldigingen niet kunnen weer­leggen, moet de statutaire com­missie opnieuw aan het werk. 'Mijn opdracht was normaal gezien al afgelopen. Ik heb de voorlopig bewindvoerder mijn bevindingen meegedeeld, blijkbaar vond ze dat onvoldoende. Ik ga mijn werkstuk nog even verduidelijken, maar dan is het afgelopen. Ik ben niet de raadsman van El Kaouakibi, anders had ik wel een ander document gemaakt. Maar vooraleer ik reageer, wil ik me goed voorbereiden. Ik ga niet vertellen wat er nog overeind blijft van mijn verdediging en wat niet', reageert Vande Lanotte in De Standaard.

Vande Lanotte belooft intellectuele eerlijkheid. 'Sommige dingen zal ik niet kunnen zeggen, omdat ik het niet weet. Ik heb het werk verricht op basis van de documenten die me werden toevertrouwd. Ik kan niet weten wanneer er eventueel vervalsingen in het spel zijn. Dit mediatieke proces moet stoppen, het echte proces moet voor de rechtbank worden gevoerd. Ik heb hier allemaal geen tijd voor, ik heb andere cliënten.'

