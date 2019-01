Pol Van Den Driessche stopt met nationale politiek

Pol Van Den Driessche verlaat de nationale politiek om de vernieuwing bij de West-Vlaamse N-VA alle kansen te geven, zo kondigt hij aan in een kort bericht op Facebook. 'Daarom zal ik in mei geen kandidaat zijn. Ik blijf achter de schermen actief, als communicatie-adviseur van de partijtop', zegt Van Den Driessche.

'Tot dan zal ik mijn mandaat als senator en vooral mijn internationale opdrachten verder correct invullen. Mijn mandaat als raadslid in Brugge blijf ik natuurlijk wel uitoefenen, met veel enthousiasme.'

Van Den Driessche zal ook opnieuw les geven als gastprofessor in Howest aan buitenlandse studenten die dankzij het Erasmusproject in Brugge studeren.

Sander Loones, die zich in West-Vlaanderen bezighoudt met de lijstvorming van N-VA, noemt de beslissing van Pol Van Den Driessche een aderlating. 'Pol is zelf tot het inzicht gekomen om plaats te maken voor de nieuwe generatie. Het is duidelijk dat hij de doorstart richting de verkiezingen van 2024 volop kansen wil geven. Pol is een man met veel talent, zijn inhoudelijke en communicatieve adviezen voor de partij zijn van goudwaarde. Die zal hij ook in de toekomst blijven geven', aldus Loones in de Krant van West-Vlaanderen.