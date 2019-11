De poetshulpen uit de dienstenchequesector voeren donderdag een eerste actie in hun strijd om meer loon.

Om 10.00 uur blazen ze verzamelen aan het station Brussel-Noord, maar niet voor een klassieke actie, zo meldden ze woensdag. "De actie is symbolisch. We verplaatsen ons per bus naar Tempo-Team, een groot commercieel bedrijf dat de financiële middelen heeft om een loonsverhoging te betalen. Nadien verplaatsen we ons naar Federgon, de koepelfederatie van de werkgevers", klonk het.

De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen - conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar - 1,1 procent meer loon. De werkgevers willen evenwel niet verder gaan dan een eenmalige nettopremie. Die zou volgens de bonden voor de meerderheid van de werkneemsters amper meer dan 65 euro bedragen. Een stakingsaanzegging is ingediend.

Donderdag volgt dus een eerste actie. "We hopen toch op enkele honderden actievoerders", aldus ABVV-secretaris Issam Benali. De actie wordt zowel door ABVV, ACV als ACLVB ondersteund.

Volgens de werkgevers zijn er onvoldoende marges in de sector om in te gaan op de eisen van de bonden. Maar die vinden dat er wel ruimte is voor meer loon. "Zeker bij de grote bedrijven, met duizenden werknemers, is er marge. Ze maken winst. Ze hebben reserves. Ze betalen dividenden", vindt Benali.

De eerste actie richt zich dan ook op die grote bedrijven. Andere, bredere acties zijn mogelijk. Een staking behoort tot de mogelijkheden, waarschuwden de vakbonden eerder al.

Crevits vindt hoger loon 'logische vraag'

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) vindt de vraag van de dienstenchequewerknemers naar meer loon "een hele logische vraag". De loondiscussie is echter een zaak tussen werkgevers en werknemers. Zelf wil de minister zien of ze de werkbaarheid kan verbeteren en de rendabiliteit in de sector kan verhogen. Dat zei ze in het radioprogramma De Ochtend (Radio 1).

Crevits heeft begrip voor de vraag om meer loon. "Wat mij betreft, als je de verloning vandaag ziet, is dat absoluut een te rechtvaardigen vraag van de werknemers", zei Crevits. Ze wees erop dat ook de dienstenchequebedrijven hebben kunnen genieten van de taxshift, die de werkgeversbijdragen aanzienlijk heeft verlaagd.

Dienstenchequebedrijven zeggen dat hun marges te beperkt zijn om aan de gevraagde looneisen tegemoet te komen. Crevits heeft wel oren naar de verzuchtingen van de bedrijven en is bereid te bekijken hoe de rendabiliteit verhoogd kan worden. Ze heeft de administratie om een studie gevraagd.