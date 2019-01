Poederbrief Theo Francken bevatte meel en plastic, onderzoek naar afzender loopt

De brief gericht aan Theo Francken was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek en de voormalige staatssecretaris had die meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van de familie Francken meteen onder quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd. Zowel het gezin Francken en twee medewerkers die ook aanwezig waren, moesten medisch onderzocht worden, terwijl de civiele bescherming ter plaatse kwam om de brief met poeder op te halen.

Eenmaal de enveloppe door de civiele bescherming was meegenomen en niemand onwel bleek te worden of enige andere symptomen vertoonde, werd de gezinswoning vrijgegeven.

Uit het onderzoek van de civiele bescherming is intussen gebleken dat de enveloppe geen gevaarlijk product bevatte, maar enkel meel en plastic.

Leuvense gerechtsgebouw

In het Leuvense gerechtsgebouw is woensdagochtend verdacht poeder aangetroffen in een postbak. Dat melden de lokale politie en de brandweer. De brandweer is ter plaatse met een commandowagen en een ploeg voor een chemische interventie. Ook de Civiele Bescherming is opgeroepen en is onderweg om het poeder op te halen. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of mensen die onwel geworden zijn. 'Mogelijk gaat het om iets totaal onschuldigs, maar we nemen geen risico's', zegt Nicolas Del Piero, de woordvoerder van de Leuvense politie.

'Het gaat om poeder dat werd aangetroffen in een postbak, waarin verschillende brieven en postpakketten zaten', zegt de politiewoordvoerder. 'Het poeder zat dus niet in een enveloppe of in een pakje. Het is niet de eerste keer dat er in een dergelijke postbak losliggend poeder wordt aangetroffen en de vorige keren bleek dat dan vaak om gips te gaan dat afkomstig was van renovatiewerkzaamheden. Mogelijk is dat nu ook het geval, maar we nemen het zekere voor het onzekere.'

De Civiele Bescherming komt ter plaatse om het poeder op te halen en te onderzoeken. De verschillende afdelingen in het gerechtsgebouw waar de postbak is gepasseerd, zijn ook ontruimd, maar voorlopig is er niemand onwel geworden.