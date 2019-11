Bij de sportwinkelketen JD Sports in Luik werd eerder deze week melding gemaakt van racistische uitlatingen door een manager. Als reactie werden zowel een vestiging op de Place Saint-Lambert in Luik als in de Nieuwstraat in Brussel slachtoffer van plunderingen.

De feiten speelden zich een tweetal weken geleden af in de winkel van JD Sports in Mediacité, Luik. Ze kwamen aan het licht na berichten op sociale media. Het personeel van de winkel wordt telkens aan het einde van de werkdag gefouilleerd om zeker te zijn dat ze niets gestolen hebben. Deze keer vroeg de manager aan zijn personeel om zich op te delen in drie groepen: 'arabes' (Arabisch sprekend, red), 'gwères' (term uit de rapwereld voor Europeaan, red.) en 'macaques' (racistische term voor zwarten, red.). Op sociale media circuleren beelden van de manager. De man werd intussen aan de kant geschoven door de directie. De politie van Luik stelde ook een pv op wegens aanzetten tot discriminatie, haat en geweld tegen een groep of gemeenschap.

Het parket van Luik is een onderzoek gestart 'en neemt deze zaak heel ernstig', aldus persmagistraat Catherine Collignon. Ook gelijkekansencentrum Unia heeft verschillende klachten ontvangen en opende een onderzoek. 'In dit soort van situaties, nemen we contact op met het bedrijf om zijn versie te horen. Daarna zorgen we dat de veroorzaakte schade wordt hersteld en dat dergelijke situatie zich niet meer herhaalt. Het is enkel als de dialoog niet werkt, dat we ons tot justitie kunnen wenden. In dergelijk geval zijn er straffen mogelijk tot drie jaar cel'.

Betoging

De zaak zorgde echter voor zo veel verontwaardiging, dat enkelingen besloten om zelf wraak te nemen. Eerder deze week trokken vijf gemaskerde mannen naar de winkel van JD Sports aan de place Saint-Lambert in Luik en sloegen aan het plunderen. Eenzelfde scenario deed zich voor bij de JD Sports in de Nieuwstraat in Brussel. Het Brussels parket is een onderzoek gestart.

Voor zaterdag is via Facebook opgeroepen tot een geweldloze manifestatie, om 15 uur aan de bewuste JD Sports-winkel in Luik. Luiks burgemeester Willy Demeyer roept op tot kalmte. Hij verwerpt iscriminerende uitlatingen, maar betreurt ook dat een andere winkel in zijn stad is aangevallen. De politie van Luik voert nu meer patrouilles uit en de winkelketen zelf zet extra bewakingspersoneel in.