Plenaire vergadering debatteert over politieke boycot WK voetbal in Qatar

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor een resolutie waarin het halfrond de regering vraagt om criteria op te stellen om de toekenning van internationale sportevenementen aan gastlanden tegen het licht te houden. Het debat draaide echter vooral over de vraag of de Belgische regering en het koningshuis weg moeten blijven bij het WK voetbal in Qatar.

Rond de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal later dit jaar in Qatar was de afgelopen maanden heel wat te doen. Van de 22 leden van de internationale voetbalfederatie FIFA die mochten stemmen, werden er later 11 vervolgd wegens corruptie. Bovendien worden de rechten van de arbeiders die de nodige infrastructuur in Qatar moeten bouwen op grote schaal geschonden. Duizenden arbeidsmigranten uit onder meer India en Pakistan zijn omgekomen bij de bouw van stadia.

De Kamer vraagt de regering nu om criteria op te stellen rond de toekenning van internationale sportevenementen, en om de sportbonden aan te sporen de mensenrechten daarbij hoog in het vaandel te dragen.

Een resolutie van de socialistische regeringspartijen PS en Vooruit kreeg daarvoor donderdagavond groen licht. “Op die manier vermijden we zoveel als mogelijk de situatie waarbij pas na toekenning en in voorbereiding van het evenement zaken aan het licht komen die niet door de beugel kunnen en waarna opnieuw de discussie start over een mogelijke boycot”, klinkt het in de tekst.

Voor dat laatste pleit de Kamer uitdrukkelijk niet. Volgens de meerderheidspartijen heeft Qatar de voorbije maanden onder druk van de internationale gemeenschap al vooruitgang geboekt. Een boycot zou die constructieve dialoog tenietdoen, klonk het.

De N-VA pleit wél voor een boycot, zij het enkel op diplomatiek vlak. De oppositiepartij diende daar ook een eigen tekst over in, waarin gevraagd wordt dat de regering en de leden van de koninklijke familie afwezig blijven bij de openings- en slotceremonies van het WK en de wedstrijden van de Rode Duivels. “Ik zeg niet dat Belgische bedrijven geen zaken meer kunnen doen in het Midden-Oosten, maar ik vind wel dat we geen politieke vertegenwoordigers kunnen sturen”, zei Kamerlid Theo Francken donderdagavond. Volgens Francken is de Vlaamse regering alvast van plan om weg te blijven uit Qatar.

De Franstalige socialisten verweten N-VA een dubbelzinnige houding. “Dat is geld innen met de linkerhand en de neus dichtknijpen met de rechter: compleet hypocriet”, zei PS’er Malik Ben Achour.

Ook het Vlaams Belang pleit overigens voor een politieke en diplomatieke boycot van het WK in Qatar. Annick Ponthier verweet de meerderheid een naïeve houding in het dossier.