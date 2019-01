Pleidooi voor 'onderwijsassistenten': SP.A betreurt opbod van losse voorstellen

Om die taak in te vullen wordt gedacht aan jongeren uit het bso, die een extra opleiding van twee jaar zouden volgen. In eerste instantie zouden de assistenten ingezet worden in het lager onderwijs, later kan het systeem ook worden uitgebreid naar het secundair.

'Het idee van één leraar voor één klas is eigenlijk voorbij­gestreefd', zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek ­onderwijs in de krant. 'We moeten ­nadenken over lerarenteams en de verschillende rollen die de leden van dat team kunnen opnemen. Zo kunnen we ook veel beter onderwijs op maat geven.'

Het voorstel staat in een memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering, dat dinsdag op het ledencongres ter goedkeuring wordt voor­gelegd.

SP.A: 'Globale aanpak nodig'

Oppositiepartij SP.A schiet het voorstel op zich niet af, maar betreurt wel het opbod van 'losse voorstellen'. 'Iedereen komt nu met zijn of haar los voorstel. Dat heeft weinig zin, want er is een globale aanpak nodig', zegt SP.A-onderwijsspecialist Steve Vandenberghe. 'Het is alsof je bij een heidebrand beslist om vier extra brandweerlui in te zetten, maar daarmee is de oorzaak van de brand niet aangepakt', klinkt het. 'Wij hebben al langer een plan basisonderwijs klaar met een globale aanpak', aldus Vandenberghe. Dat er nu verschillende spelers komen met eigen voorstellen is volgens de SP.A'er het bewijs 'dat er de voorbije vier jaar onvoldoende is gebeurd om de problemen aan te pakken'.