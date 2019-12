Uitgeverij Van Dale en de VRT gaan opnieuw op zoek naar het Woord van Jaar nu het jaareinde nadert. Onder de 19 kanshebbers zijn onder meer 'planepoolen', 'restregering', 'dampdode' en 'klimaatspijbelaar'.

Het publiek kon dit jaar nieuwe woorden insturen die kans maken op de titel van het Woord van het Jaar 2019. Van Dale distilleerde 19 genomineerden uit de inzendingen. Dinsdag ging de stemming van start. Stemmen kan nog tot 16 december 17 uur via http://www.vandale.be/woordvanhetjaar.

De genomineerden zijn 'babytheek', 'bezorgschaamte', 'boomer', 'dampdode', 'egelwegel', 'ecopopulisme', 'foertformatie', 'jagger', 'jeukrups', 'klimaatspijbelaar', 'lawaaiflitspaal', 'planepoolen', 'pretpedagogie', 'restregering', 'sorrymuseum', 'splinterkind', 'toiletplant', 'verthuizen' en 'winkelhieren'. Op 17 december wordt de winnaar bekendgemaakt via de website.

Op die website zijn zijn de uitgebreide definities van de genomineerde woorden te vinden. De woorden zijn in 2019 ontstaan of in 2019 in Vlaanderen populair geworden.

Ook in Nederland gaat Van Dale op zoek naar het woord van het jaar. Hier zijn onder meer 'bezorgschaamte', 'toetertrouwstoet', 'boomer' en 'wiebelpensioen' kanshebber. De overige vijftien zijn 'bruisregio', 'diversiteitsverlof', 'ecopopulisme', 'foeigesprek', 'klimaatdrammer', 'klimaatspijbelaar', 'levensloopstress', 'luchtvluchteling', 'nulrentoceen', 'plunderpuber', 'stalguerrilla', 'stekkersubsidie', 'verthuizen', 'vleeswroeging' en 'windterreur'.