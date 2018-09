Planbureau waarschuwt: 'Kans dat enkele zones in november worden afgeschakeld, is toegenomen'

Dat zegt het Planbureau, een onafhankelijke instelling die onderzoek doet naar beleidsmaatregelen, aan de VRT-redactie. In november zal er namelijk maar één van de zeven kernreactoren stroom kunnen leveren.

'De kans dat een aantal gemeentes of een aantal zones tijdelijk worden afgeschakeld, is toegenomen', zegt Danielle Devogelaer van het Planbureau aan de VRT. 'Dat is een optie waar we heel erg rekening mee moeten gaan houden in november, omdat het aanbod van elektriciteit niet altijd voldoende zal zijn om de volledige vraag te gaan invullen'.

Het moet zelfs geen uitzonderlijk koude novembermaand zijn om in de problemen te raken. Een vergelijking met november vorig jaar doet toch nadenken. 'In november vorig jaar was het geen extreem natte of koude maand. We hadden dan al een verbruik van 13 gigawatt. Als we zien dat er in november dit jaar heel wat meer kernreactoren uit gaan liggen, gaat het water echt aan onze lippen staan om dat te gaan dekken. Het is mogelijk, maar dan moeten we echt wel wat bezuinigen op ons elektriciteitsverbruik, zeker in de avonduren', zegt Devogelaer.

De mogelijkheid bestaat dat de bedrijven en burgers op zo'n momenten de vraag zullen krijgen om hun verbruik wat te temperen.

Enkel Doel 3 zal in november op volle kracht kunnen werken. De andere reactoren liggen stil voor onderhoud, of omdat ze hersteld moeten worden.

Wanneer de elektriciteit minder gemakkelijk voorhanden is in eigen land, zal ze geïmporteerd moeten worden uit het buitenland. Dat zal ook zijn invloed hebben op de prijs.

De bevindingen van het Planbureau tonen volgens de oppositie aan dat het energiebeleid van de regering faalt. 'Kerncentrales langer openhouden, zou volgens deze regering garant staan voor energiezekerheid en een lage prijs. Kan dat fabeltje nu eindelijk de vuilbak in? ', zegt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman. 'De regering vertikt het gewoon om in alternatieven te investeren', meent de socialiste. 'We hebben meer ministers van energie dan werkende kerncentrales en toch slaagt men er niet in om te besturen. Met als gevolg: de consument betaalt de prijs'.

De groenen wijzen minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) met de vinger. 'Haar keuze om afhankelijk te willen blijven van oude kerncentrales brengt ons land nog maar eens in de problemen', zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen). ''Het probleem is niet de kernuitstap, maar wel dat die niet is uitgevoerd. Nog altijd is het wachten op een echt energiebeleid. Vijf jaar Marghem op energie dreigen vijf verloren jaren geworden'.

De Ecolo-Groen fractie wil het Planbureau en minister Marghem snel ondervragen in de bevoegde Kamercommissie.