Planbureau berekent miljonairstaks niet

Het Planbureau zal het voorstel van een miljonairstaks niet doorrekenen. Dat schrijft La Libre Belgique. Volgens de Franstalige krant zijn enkele progressieve partijen verbolgen.

Het Planbureau werd dit jaar ingeschakeld om enkele voorstellen van de partijen door te rekenen. De afspraak was dat elke partij drie tot vijf prioriteiten mocht voorleggen ter berekening - mits die berekening haalbaar zou zijn. De resultaten volgen eind deze maand.

Nu blijkt dat een miljonairstaks alvast buiten het kunnen van het Planbureau ligt, schrijft de Franstalige krant La Libre Belgique. De krant citeert een anonieme partijwoordvoerder die zegt 'geshockeerd' te zijn door het njet.

Die commentaar komt niet toevallig off the record. Rond de doorrekening van het Planbureau hangt een zweem van geheimhouding. De meeste partijen willen vooralsnog niet in hun kaarten laten kijken welke voorstellen ze laten berekenen. In totaal gaat het om zo'n 390 concrete voorstellen.

Volgens betrokkenen is de maatregel onmogelijk te berekenen omdat België geen vermogensregister heeft. Daarnaast is het Planbureau gewoonweg onderbemand om zware opdrachten tot een goed einde te brengen.