Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil via pilootprojecten uittesten hoe fietsen makkelijker kunnen ingezet worden voor goederenvervoer.

De minister heeft daarvoor een regelgevend kader uitgewerkt. 'Zeker in een stedelijke context kan transport per fiets een enorme ontlasting betekenen voor de verkeersdrukte', zegt ze.

Het aantal fietskoeriers is de voorbije jaren fors toegenomen. Om ook het ruimere goederenvervoer per fiets te stimuleren, heeft minister Peeters nu een kader voor pilootprojecten uitgewerkt waardoor fietsen en fietskarren breder mogen zijn dan de normale afmetingen. Zo is het de bedoeling om fietsen breder dan 0,75 meter en rijwielaanhangwagens (fietskarren) breder dan 1 meter toe te laten.

E-commerce

Bij supermarktketen Delhaize zijn ze alvast blij met de plannen van Peeters. Daar wil men graag mee experimenteren met fietsleveringen. Delhaize heeft ook plannen om op korte termijn in Antwerpen een proefproject met cargofietsen te lanceren. 'In de test willen we leren hoe we op een duurzame manier onze kleinere winkels in de stadscentra kunnen bevoorraden. Doel is om een werkbaar model te ontwikkelen. Dit model kunnen we dan in een volgende fase in andere Vlaamse steden, zoals Gent en Leuven, uitrollen', zegt Xavier Piesvaux (CEO van Delhaize).

Ook bij Decathlon is men tevreden met het uitgewerkte kader. 'E-commerce neemt een steeds groter aandeel in binnen onze verkoop. Wij hopen dan ook om het duurzame transport per fiets in de toekomst nog verder uit te breiden', zegt Koen Tengrootenhuysen van Decathlon.

