De Zondagspreekt vanwege het aanstaande 125-jarig jubileum met VBO-voorzitter Pieter Timmermans. Over het verleden én de toekomst van de werkgeversorganisatie, maar ook over de formatie. 'Wie nu verkozen is, is is verkozen om een regering te vormen.'

Pieter Timmermans (VBO) ziet vier problemen die een volgende regering moet oplossen. 'Dat is ten eerste de arbeidsmarkt. Er moeten meer mensen aan de slag. Dat is ten tweede de pensioenen. We hebben nood aan een grondige pensioenhervorming.' Daarnaast zijn ook klimaat en energie, plus mobiliteit twee uitdagingen waarvoor een nieuwe regering zich ziet. 'We staan allemaal gemiddeld één werkweek per jaar stil op de weg. Dat is waanzin.'

Welke regering er komt, 'doet er niet toe', volgens Timmermans. 'Men vertrekt wel best vanuit een as N-VA-PS, omdat dat de tweede grootste partijen zijn.' Volgens de VBO-voorzitter moet zo'n regering mogelijk zijn, want 'er is gemeenschappelijke grond. Ze willen toch allebei meer werkgelegenheid, sterkere pensioenen, een beter klimaat en minder files? Of niet?' Mochten de N-VA en PS er niet uit komen, dan moet er een noodregering komen die orde op zaken stelt, vindt Timmermans. 'We mogen niet wachten tot we voor de afgrond staan.' Nieuwe verkiezingen zijn wat betreft Timmermans uitgesloten. 'Ik vind dat een slecht idee. De dag dat dat aangekondigd wordt, gaat iedereen wéér in campagnemodus. En wat dan, na nieuwe verkiezingen? Zal de uitslag zo anders zijn? Néén. Wie nu verkozen is, is verkozen om een regering te vormen.'

Tenslotte gaat Timmermans ook in op de toekomst van zijn werkgeversorganisatie en het sociaal overleg. 'Sociaal overleg is nooit makkelijk geweest. We staan wel op een kantelpunt. Vakbonden en werkgevers zien elkaar te vaak als vijanden. We zouden meer partners moeten worden.'

Lees het volledige interview met Pieter Timmermans in De Zondag.

