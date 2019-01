Pieter De Crem trekt Oost-Vlaamse Kamerlijst

Dat heeft De Crem dinsdag aangekondigd. Als reden voor zijn beslissing wijst hij op de gewijzigde politieke context en de groeiende ongerustheid bij gezinnen en ondernemers.

In de aanloop naar de lokale verkiezingen had De Crem laten verstaan dat hij zich bij een herverkiezing tot burgemeester volledig op Aalter zou toeleggen en de nationale politiek zou verlaten. Maar toen vertrok N-VA uit de federale regering en kwam De Crem opnieuw prominenter in beeld: van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel promoveerde hij tot minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Het was duidelijk dat meteen ook weer in zijn richting werd gekeken om de Oost-Vlaamse Kamerlijst opnieuw te gaan trekken. Een tijdje geleden leek het plan in kannen en kruiken, alleen vroeg De Crem nog extra bedenktijd. Nu heeft hij de knoop dus wel doorgehakt. De 56-jarige De Crem wijst op een aantal factoren die hem hebben overtuigd. Zo is er de politieke instabiliteit na de val van de regering Michel I en de politieke context die voortdurend in beweging is.

'Hierbij is de vrees voor een zeer lange federale regeringsvorming reëel. Het is voor mij duidelijk dat er een absolute nood bestaat aan een verantwoordelijk en daadkrachtig beleid, gekaderd in een verhaal van rechten, maar ook duidelijke plichten', legt De Crem uit. 'Om hierover te waken, heb ik beslist om op vraag van velen, en niet in het minst van CD&V-voorzitter Wouter Beke, de Kamerlijst voor Oost-Vlaanderen te trekken'.

Partijvoorzitter Beke heeft De Crem al succes gewenst. 'Hoewel je andere plannen had vond je de veiligheid van de mensen te belangrijk om je plicht te ontlopen!', schrijft Beke op twitter.