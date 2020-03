De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, wil dat de Belgen zoveel mogelijk blijven werken, om de klap na de coronacrisis te verzachten.

Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Morgen. 'Ik weet dat dit een beetje in strijd is met de boodschap 'blijf thuis'. Toch moeten we een balans vinden tussen deze volksgezondheidscrisis en de overleving van onze economie.' Daarnaast waarschuwt Wunsch ook voor een wildgroei aan premies en vergoedingen, zowel voor wie thuis zit als voor wie werkt. 'We moeten mensen nu ook geen incentives geven om thuis te blijven. Ook mensen die een loon krijgen, hebben geen directe nood aan tegemoetkomingen. Er zijn elders dan weer vragen om premies te geven aan diegenen die blijven werken.'

'We moeten een beetje oppassen dat gewesten, federale staat en bedrijven niet allemaal samen beginnen te schieten met premies en we op het einde van de rit veel overlappingen en gaten in onze financiële instrumenten vaststellen', zegt Wunsch, die de Economic Risk Management Group mee aanstuurt. 'De steunmaatregelen die verschillende overheden van ons land nemen, zijn terecht voorwaardelijk. Als we iedereen geld beginnen te geven, ook aan mensen met veel spaargeld of die niet getroffen zijn, zijn we niet goed bezig.'

Voor Wunsch is dé prioriteit van de komende dagen een goed evenwicht tussen de gezondheidscrisis en tegelijk de economie zoveel mogelijk laten draaien. 'Onze inschatting is dat nu tussen de 30 à 40 procent van de Belgische economie lam ligt. Als wij niet oppassen, lopen wij het risico dat onze hele economie instort omdat er geen personeel meer is.'

Technische werkloosheid is, wat Wunsch betreft, aangewezen in een eerste fase van de crisis. Maar hij denkt ook al verder. 'Misschien moeten we nu proberen voor sommige mensen een tussenoplossing te vinden tussen een aantal dagen werken en een aantal dagen niet-werken. Dat is een van de prioriteiten voor de komende weken. Nu al zijn er een aantal ondernemingen die zouden kunnen werken die geconfronteerd worden met een gebrek aan personeel. '

