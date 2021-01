'Als er een derde golf komt, zal dat gevolgen hebben voor de vaccinatiestrategie', zegt vaccinoloog Pierre Van Damme zaterdag bij een briefing over de vaccinatie. Voor een brede vaccinatie is namelijk erg veel personeel nodig.

'Hoe beter we de huidige fase constant kunnen houden, hoe meer kans we hebben om de vaccinatiestrategie volledig uit te rollen', aldus Van Damme. 'Dat is iets wat de bevolking ook zou kunnen motiveren om de regels te volgen', voegt hij toe.

De wetenschappers zijn momenteel bezig aan een vaccinatiebarometer, die naast de coronabarometer moet komen te staan om de bevolking een completer beeld van de epidemie te geven. 'Het wordt mooi om te zien hoe de vaccinatiebarometer ook een effect zal hebben op de coronabarometer', zegt Van Damme.

Op termijn zal de vaccinatiegraad wellicht ook een invloed krijgen op mogelijke versoepelingen van de maatregelen. 'Maar we zijn daar zeer voorzichtig in', benadrukt de vaccinoloog. 'We willen niet onmiddellijk het gevoel geven: u bent gevaccineerd en mag nu alles doen', klinkt het.

Meer vaccins op komst

Over de vaccins zelf kwam er de laatste dagen goed nieuws. De Europese Commissie heeft 300 miljoen extra doses van het Pfizer-vaccin besteld en het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA hoopt tegen eind januari een beslissing te nemen over een voorwaardelijke markttoelating voor het vaccin van de universiteit van Oxford en het farmabedrijf AstraZeneca. 'Ook het vaccin van Johnson & Johnson komt er wellicht sneller dan verwacht', aldus Xavier De Cuyper van het Geneesmiddelenagentschap zaterdag tijdens de briefing. 'Eind februari blijft realistisch', luidt het.

Over het Pfizer-vaccin kwam vrijdag nog meer goed nieuws, gaf Pierre Van Damme aan. Uit een eerste onderzoek blijkt immers dat de inenting ook de zeer besmettelijke Britse variant kan neutraliseren. Die bevinding moet nog worden bevestigd door verdere onderzoeken, maar is toch zeer bemoedigend, oordeelt Van Damme.

