Pierre Kompany: ‘Je kan niet én christen zijn én tegen migratie zijn’

Kompany’s laatste dagen als burgemeester van Ganshoren zijn geteld. In een gesprek met De Zondag laat de ‘Barack Obama van Ganshoren’ zijn licht schijnen op de actualiteit.

Ook na het burgemeesterschap gaat het leven verder voor Kompany, die ondanks zijn 75 jaar verder zal blijven werken als parlementslid in de Brusselse regering.

Aan De Zondag vertelt Kompany dat hij enkele jaren geleden van de PS overstapte naar Les Engagés (voormalig CDH), vooral om de coalitievorming te vergemakkelijken. Wat hij intussen vindt van de malaise bij zusterpartij CD&V? ‘Het wordt niet makkelijk om kiezers terug te winnen. Ik zou hen aanraden een christelijke partij te blijven, die weliswaar open staat voor andere religies. Vlaams Belang zegt wat de mensen graag horen. Je mag daar niet in meegaan. Je kan niet én christen zijn én tegen migratie zijn. Je moet meer de taal van het volk spreken. Dat is wat PVDA zo succesvol maakt.’

Hier spreekt een gematigd man die begrijpt wat een compromis inhoudt. Ook op gebied van een ander thema, zoals migratie, blijkt Kompany een diplomatisch man. ‘De grote meerderheid van de Vlamingen aanvaarden dat er migratie is. Ze zeggen niet neen. Het zijn dikwijls de politici die migratie misbruiken om electorale redenen.’

Kompany haalt de recente uitspraak aan van Conner Rousseau, dat Molenbeek niet aanvoelt als België. ‘Dat is een goed voorbeeld van politiek misbruik. Hij zegt zoiets omdat het electoraal goed scoort. Maar ik vind dat geen manier van werken. Weet je wat we moeten doen? Een common ground zoeken, gemeenschappelijke fundamenten. Dan zal onze samenleving werken. Maar ik heb ook hier vertrouwen in de toekomst. De wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien, is anders dan de wereld van vijftig jaar geleden. Voor hen bestaat huidskleur niet meer. Zij zitten allemaal samen in één klas, in één ploeg. Dat is mijn hoop voor de toekomst.

