Open VLD-minister Philippe De Backer wil dat er 'zo snel mogelijk' een regering wordt gesmeed. Lukt dat niet voor het einde van de zomer, dan komen er verkiezingen. Dat zegt hij Le Soir.

De Backer, die al minister bevoegd is voor de teststrategie en het beschermend materieel, hoopt dat zijn werk ervoor heeft gezorgd dat 'we nooit meer nood zullen hebben aan een minister voor Mondmaskers en Tests'. Dat zegt hij in de Franstalige krant Le Soir. 'De volgende keer zouden we op een knop moeten kunnen drukken en zeggen: "OK, daar gaan we!"'

De liberaal wil evenwel dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een nieuwe volwaardige regering. 'Tegen het einde van de zomer' moet die er zijn, aldus de Antwerpenaar. Lukt dat niet, dan heeft het geen zin om ter plaatse te blijven trappelen. 'Vanaf dan is het genoeg geweest. Dan zal er geen andere keuze zijn dan opnieuw te gaan stemmen', zegt hij. 'Zelfs al bestaat het risico dat nieuwe verkiezingen de situatie nog complexer zullen maken.'

Daarmee echoot De Backer hetzelfde geluid dat kersvers Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert begin deze maand uitte in De Zondag. 'Een regering tegen september: dat moet het doel zijn. Als dat niet lukt, dan komen nieuwe verkiezingen op tafel', klonk het toen.

In zakenkranten De Tijd en L'Echo drukt premier Sophie Wilmès (MR) eveneens haar wens uit om tegen september een nieuwe regering te hebben. De tien partijen die de volmachten van haar regering ondersteunen, moeten in een eerste stap geconsulteerd worden. Wilmès sluit zelfs niet uit dat de koning opnieuw wordt betrokken in de formatie.

De Backer, die al minister bevoegd is voor de teststrategie en het beschermend materieel, hoopt dat zijn werk ervoor heeft gezorgd dat 'we nooit meer nood zullen hebben aan een minister voor Mondmaskers en Tests'. Dat zegt hij in de Franstalige krant Le Soir. 'De volgende keer zouden we op een knop moeten kunnen drukken en zeggen: "OK, daar gaan we!"'De liberaal wil evenwel dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een nieuwe volwaardige regering. 'Tegen het einde van de zomer' moet die er zijn, aldus de Antwerpenaar. Lukt dat niet, dan heeft het geen zin om ter plaatse te blijven trappelen. 'Vanaf dan is het genoeg geweest. Dan zal er geen andere keuze zijn dan opnieuw te gaan stemmen', zegt hij. 'Zelfs al bestaat het risico dat nieuwe verkiezingen de situatie nog complexer zullen maken.'Daarmee echoot De Backer hetzelfde geluid dat kersvers Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert begin deze maand uitte in De Zondag. 'Een regering tegen september: dat moet het doel zijn. Als dat niet lukt, dan komen nieuwe verkiezingen op tafel', klonk het toen. In zakenkranten De Tijd en L'Echo drukt premier Sophie Wilmès (MR) eveneens haar wens uit om tegen september een nieuwe regering te hebben. De tien partijen die de volmachten van haar regering ondersteunen, moeten in een eerste stap geconsulteerd worden. Wilmès sluit zelfs niet uit dat de koning opnieuw wordt betrokken in de formatie.