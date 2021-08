De klimaatorganisatie Climaxi heeft een bezwaarschrift ingediend in het lopende openbaar onderzoek rond de verbrandingsoven van Indaver op de site vlakbij Stabroek. Volgens de vzw verbrandt Indaver er PFOS 'zonder adequate vergunning'.

Indaver reageert verrast op de kritiek van Climaxi en zegt dat het de geldende regels respecteert. 'Maar als zou blijken dat er een verscherping van de normen moet komen, hebben we daar geen probleem mee en zullen we ons daarop aligneren', zegt Indaver-communicatiemanager Inge Baertsoen.

Volgens de vzw Climaxi loopt er momenteel een openbaar onderzoek voor de evaluatie van de Indaver-verbrandingsoven op de site bij Stabroek. De klimaatorganisatie nam die evaluatie onder de loep en besliste om een bezwaar in te dienen. Volgens Climaxi verbrandt Indaver er PFOS-gronden afkomstig van de Oosterweelwerf en wordt er in de evaluatie niet gesproken over de parameters voor PFOS en PFAS. 'Zijn dit geen stoffen meer die moeten gereguleerd worden in een vergunning?', vraagt de organisatie zich af. Climaxi vraagt dat de evaluatie wordt bijgewerkt en dat de bestaande milieuvergunning wordt herzien.

Volgens de regels

In een reactie zegt Indaver dat het helemaal geen met PFOS vervuilde Oosterweelgrond verbrandt. Er wordt op de site wel PFAS (waaronder PFOS) verbrandt, maar dat gebeurt volgens Indaver volgens de best beschikbare technieken en de regels die zijn opgenomen in de BREF Waste Incineration (Europese Referentiedocumenten).

Het bezwaarschrift van Climaxi past volgens Indaver in het 'reguliere proces' van het openbaar onderzoek. 'We hebben er alle vertrouwen in dat onze procedures beantwoorden aan de bestaande regelgeving', zegt communicatieverantwoordelijke Inge Baertsoen. 'We gaan de lopende toetsing afwachten. Als zou blijken dat er bepaalde normen moeten aangescherpt worden, dan zullen we ons daarop aanpassen'.

Indaver reageert verrast op de kritiek van Climaxi en zegt dat het de geldende regels respecteert. 'Maar als zou blijken dat er een verscherping van de normen moet komen, hebben we daar geen probleem mee en zullen we ons daarop aligneren', zegt Indaver-communicatiemanager Inge Baertsoen.Volgens de vzw Climaxi loopt er momenteel een openbaar onderzoek voor de evaluatie van de Indaver-verbrandingsoven op de site bij Stabroek. De klimaatorganisatie nam die evaluatie onder de loep en besliste om een bezwaar in te dienen. Volgens Climaxi verbrandt Indaver er PFOS-gronden afkomstig van de Oosterweelwerf en wordt er in de evaluatie niet gesproken over de parameters voor PFOS en PFAS. 'Zijn dit geen stoffen meer die moeten gereguleerd worden in een vergunning?', vraagt de organisatie zich af. Climaxi vraagt dat de evaluatie wordt bijgewerkt en dat de bestaande milieuvergunning wordt herzien. Volgens de regelsIn een reactie zegt Indaver dat het helemaal geen met PFOS vervuilde Oosterweelgrond verbrandt. Er wordt op de site wel PFAS (waaronder PFOS) verbrandt, maar dat gebeurt volgens Indaver volgens de best beschikbare technieken en de regels die zijn opgenomen in de BREF Waste Incineration (Europese Referentiedocumenten). Het bezwaarschrift van Climaxi past volgens Indaver in het 'reguliere proces' van het openbaar onderzoek. 'We hebben er alle vertrouwen in dat onze procedures beantwoorden aan de bestaande regelgeving', zegt communicatieverantwoordelijke Inge Baertsoen. 'We gaan de lopende toetsing afwachten. Als zou blijken dat er bepaalde normen moeten aangescherpt worden, dan zullen we ons daarop aanpassen'.