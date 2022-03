Mike Roman, de CEO en voorzitter van de raad van bestuur van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M, komt deze week naar ons land in omwille van de PFOS-problematiek. Voorafgaand aan zijn bezoek laat Roman in een open brief weten dat 3M "bereid is om, wat nodig is, te investeren in remediërende maatregelen".

Roman wijst erop dat 3M al 50 jaar in Zwijndrecht actief is en 'hier is als investeerder op lange termijn, en als partner'. De productie van PFOS stopte er weliswaar in 2002, maar PFOS is nog in het milieu aanwezig en 3M wil dat volgens Roman ook aanpakken. 'In september 2021 hebben we een investering van 115 miljoen euro aangekondigd om de hoeveelheid PFAS in het afvalwater afkomstig van onze huidige activiteiten verder te verminderen', zegt hij. 'Tegelijkertijd pakken we de historische PFOS-verspreiding in de bodem en het grondwater, afkomstig van onze operaties van vóór 2002, stelselmatig aan.' Roman vindt wel dat er nood is aan 'een robuuste milieureglementering in evenwicht met de aanwezige industriële bedrijfsactiviteiten'. Die moet voor zekerheid zorgen op het gebied van regelgeving, klinkt het. Roman zal daar ook op wijzen in zijn de gesprekken die hij zal voeren, onder meer met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 3M zal wel 'alle opgelegde regelgeving respecteren'. 3M wil volgens Roman dat buurtbewoners, landbouwers, industriëlen en alle belanghebbenden zich comfortabel voelen met de aanwezigheid van het bedrijf. 'Dit, en onze aandacht voor de impact op het milieu, is uiterst belangrijk voor mij en voor 3M', zegt hij nog. 'We zullen samen een productieve weg voorwaarts vinden en een toekomst in Zwijndrecht.'