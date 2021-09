Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht ontkent dat het druk zou hebben gezet op de omgevingsinspectie om een lakse handhaving van de milieuwetgeving te bekomen. 3M doet dat in een reactie op door VRT verspreide teasers van het programma 'Pano', dat donderdagavond een reportage brengt met (anonieme) getuigenissen over de PFOS-affaire en de manier waarop de omgevingsinspectie de voorbije 15 jaar met vervuiling bij bedrijven rond de Antwerpse haven omging.

'3M heeft opgemerkt in de teasers voor de VRT Pano-reportage van vanavond dat er door anonieme getuigen binnen de omgevingsinspectie gesuggereerd wordt dat er licht werd omgesprongen met de handhaving van de milieuwetgeving, al dan niet onder druk van 3M', klinkt het donderdag in een mededeling van het bedrijf. 'Er zijn nooit ongepaste afspraken gemaakt met milieu-inspecteurs en die zullen er ook nooit zijn. Wij werken integendeel nauw samen met de verschillende milieuoverheden om de lozingslimieten voor bepaalde stoffen naar beneden te halen en wij zullen dit blijven doen.'

3M zegt continu te investeren in 'technologie om essentiële producten te maken', maar ook te gaan voor een 'maximale beperking van onze milieuvoetafdruk' door de lozingen te beperken. 'Recente staalnames bevestigen dat de additionele zuiveringscapaciteit haar vruchten afwerpt', meent het bedrijf.

Volgens VRT getuigen anonieme milieu-inspecteurs in 'Pano' over onder meer een ernstig personeelstekort, veroorzaakt door besparingen, en politieke beïnvloeding via hun leidinggevende.

Vrijdag komt de Vlaamse onderzoekscommissie PFAS-PFOS trouwens opnieuw samen. In het Vlaams Parlement staat dan een hoorzitting met vertegenwoordigers van Oosterweel-bouwheer Lantis op de planning.

De voorzitter van die commissie, Hannes Anaf (Vooruit), roept de getuigen op hun informatie te bezorgen aan de commissie. 'Wat een aantal anonieme ambtenaren getuigden in de reportage, was werkelijk hallucinant. Ik zou hen dan ook willen oproepen om, eventueel anoniem als klokkenluiders, alle informatie en hun getuigenis te bezorgen aan onze onderzoekscommissie. Want wij willen tot op het bot gaan. Om na te gaan wie in de fout ging, maar ook om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan voorvallen.'

Politieke druk

'Uit de getuigenissen in de Pano-reportage blijkt sprake te zijn van politieke druk waarmee milieu-inspecteurs te maken krijgen. Het is ook geen geheim dat de Vlaamse regering in de eerste plaats een gunstig vergunningsklimaat wil creëren. De Vlaamse regering slaagt er niet in om haar burgers te beschermen, maar soigneert wel graag de grote bedrijven. Dat is bijzonder kwalijk', zegt Anaf nog.

Joke Schauvliege (CD&V), die minister van Leefmilieu was van 2009 tot 2019 is heel duidelijk: er is nooit invloed geweest vanuit haar kabinet naar de milieu-inspectie, zegt ze aan VRT NWS. Volgens Schauvliege werkte de inspectie volledig autonoom. Over de personeelsbesparingen zegt de voormalige minister dat ze het regeerakkoord uitvoerde, wat een besparing van 6 procent vastlegde voor alle administraties. Volgens Schauvliege werd er echter 'met mate en selectief bespaard op milieuhandhaving', al kon niet iedereen die met pensioen ging worden vervangen binnen de dienst.

'Ik heb als minister nooit economie boven gezondheid of milieu gezet', zegt Schauvliege. Ze wenst nu haar volle medewerking te verlenen aan de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. 'Ik roep de bronnen uit de 'Pano'-reportage op om uit de anonimiteit te treden en al hun informatie te delen met de onderzoekscommissie zodat de rotte appels uit het systeem gaan en zodat alle mogelijke fouten die gemaakt zijn, kunnen blootgelegd worden', aldus nog Joke Schauvliege aan VRT NWS.

Reactie Mieke Schauwvliege

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege onderstreept dat de Vlaamse regering het milieubeleid strakker in handen moet nemen. 'Een streng milieubeleid met te weinig controles is hetzelfde als een verkeersbeleid voeren en tegelijk steeds minder agenten inzetten. Toezicht en handhaving van milieuregels draaien vandaag vierkant. Tot vandaag wordt er gesneden in het aantal omgevingsinspecteurs. Je kunt niet een milieubeleid voeren en tegelijkertijd snoeien in het toezicht en de handhaving ervan', zegt ze donderdag in een reactie op de reportage.

Schauvliege vraagt zich ook af 'of het niet stilaan tijd wordt om de politieke beslissing over vergunningen op te heffen? Een ambtelijke afweging op basis van duidelijke richtlijnen en normen biedt meer garantie op gelijke behandeling. Want politieke inmenging is schering en inslag, blijkt uit de Pano-reportage. Niet alleen bij het verlenen van vergunningen, maar ook bij de controles. Die politieke druk ruikt naar corruptie.'

