In het Vlaams Parlement is de onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling van start gegaan. De commissie heeft Vooruit-parlementslid Hannes Anaf aangeduid als voorzitter. Er is afgesproken dat de commissie zich juridisch zal laten bijstaan door een magistraat.

Die juridische bijstand moet helpen vermijden dat het werk van de onderzoekscommissie in het vaarwater van het gerechtelijke onderzoek komt.

Nog geen twee weken nadat minister van Omgeving Zuhal Demir suggereerde om een onderzoekscommissie op te richten naar de PFOS-vervuiling in en rond de 3M-site in Zwijndrecht schiet die commissie uit de startblokken.

De commissie krijgt de komende weken en maanden de opdracht om transparantie te bieden in het dossier van de PFOS-vervuiling. Wie wist wat wanneer? Hoe lang was de vervuiling al bekend? Kan de oorspronkelijke vervuiler 3M al dan niet aansprakelijk gesteld worden? Wat met de dading tussen 3M en Lantis? Wat wisten de bevoegde ministers en wat was hun verantwoordelijkheid?

Zestien leden van de verschillende fracties moeten ten laatste tegen eind januari 2022 een antwoord vinden op die vragen.

Volgens commissievoorzitter Hannes Anaf rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de commissie. 'We hebben een zeer belangrijke taak. Het is voor veel mensen belangrijk dat we snel duidelijkheid scheppen over de vragen die zij hebben rond hun gezondheid.'

Er is alvast afgesproken dat de commissie zich zal laten bijstaan door een magistraat. Die bijstand moet er vooral voor zorgen dat de onderzoekscommissie het gerechtelijke onderzoek niet dwarsboomt. 'We willen vermijden dat wat wij in de onderzoekscommissie doen, op een ander forum gebruikt of misbruikt zou worden om verantwoordelijkheden te ontlopen', zegt N-VA-parlementslid Koen Daniëls. 'We moeten voor maximale transparantie zorgen, maar ons werk mag er natuurlijk niet voor zorgen dat de vervuiler uiteindelijk niet zou betalen', voegt Anaf toe.

Anaf wees de commissieleden ook op hun verantwoordelijkheid. 'Als er bepaalde documenten zijn die zo gevoelig zijn dat we ze niet naar buiten mogen brengen, zou ik het niet fijn vinden dat iemand de dag nadien met die primeur in de krant staat. Dan heb je de ene dag misschien een primeur, maar mag je de jaren nadien wel uitleggen waarom de vervuiler zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen.'

