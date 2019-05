Afscheidnemend Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans ziet N-VA na de verkiezingen liever in zee gaan met christendemocraten en socialisten, in plaats van dat er een nieuwe Zweedse coalitie zou komen. Hij laat zelfs de deur op een kier voor samenwerking met Groen, al zal er daarvoor veel water bij de wijn moeten. Dat heeft Peumans vrijdag verklaard op Radio 1.

De afgelopen legislatuur zat N-VA in de Vlaamse regering met CD&V en Open Vld, in de federale regering aangevuld met de MR van premier Charles Michel. Als het van Peumans afhangt, zou N-VA de komende vijf jaar voor een andere coalitie moeten kiezen die een meer progressief beleid voert.

'De coalitie van rechts heeft wel wat mogelijk gemaakt, maar ze is in mineur geëindigd. N-VA is uit de coalitie gestapt', aldus Peumans, die zelf normaal gezien niet terugkeert naar het Vlaams parlement. Hij zou eerder kiezen voor een regering met christendemocraten en socialisten.

Een samenwerking met Groen sluit Peumans niet uit, al plaatst hij wel kanttekeningen. 'Op een aantal plaatsen werken ze samen met N-VA. Ik heb niet de indruk dat dit zo slecht loopt', luid het. 'Ik doe al lang genoeg mee om te weten hoe het er voor verkiezingen aan toe gaat. Voor de verkiezingen zegt iedereen vanalles en daarna is er vaak toch veel mogelijk.' Toch gelooft Peumans dat er dan veel water bij de wijn zal moeten worden gedaan, 'maar dan is de wijn niet zo goed meer drinkbaar'.