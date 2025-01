Groen-kopstuk Petra De Sutter wil stoppen met politiek om rector van UGent te worden. Dat bevestigt ze maandagavond in een mededeling.

De Sutter is vicepremier in de ontslagnemende federale regering en zette met 65.000 stemmen een sterke score neer bij de jongste Kamerverkiezing. De verwachting was dat ze zich kandidaat zou stellen om voorzitter van de partij te worden, maar die kelk liet ze aan zich voorbij gaan.

De Sutter heeft echter ook een wetenschappelijke carrière achter de rug. Tot 2019 was ze hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent. Het is naar die wetenschappelijke roots dat ze nu wil terugkeren.

Met running mate professor Herwig Reynaert, decaan van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, dient ze een kandidatuur in om rector van de universiteit te worden. In een mededeling zegt ze dat ze de mogelijke teleurstelling begrijpt.

‘Ik wil mijn kiezers uit de grond van mijn hart danken. Wat we in de politiek hebben bereikt – van de bescherming van pakketbezorgers tot betaalbare telecom en meer milieuvriendelijke politiek – is een gedeelde prestatie. Dankzij dat vertrouwen wil ik nu via onderwijs en wetenschap opnieuw het verschil maken’, klinkt het.

In april wordt de eerste ronde van de rectorverkiezing georganiseerd. Als De Sutter het haalt, zal haar nationale politieke carrière elf jaar hebben geduurd. In 2014 werd ze Senator en in 2019 Europees Parlementslid.