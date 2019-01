Petra De Sutter trekt Europese lijst voor Groen

'Dat Petra op de eerste plaats zou staan, hebben zij en ik al maanden geleden afgesproken', bevestigt Staes vrijdag het bericht van de Gazet van Antwerpen. 'Ik ben daar heel blij mee. We gaan het samen proberen als een goede tweespan. We denken dat dit een combattief verhaal is', zegt Staes, die hoopt dat de partij bij de verkiezingen twee Europese zetels kan binnenhalen. 'De peilingen wijzen daarop.'

Staes is al sinds 2002 Europarlementslid voor Groen. De Sutter is hoogleraar gynaecologie en fertiliteitsexperte. Zij stond ook in 2014 op de Europese lijst voor Groen, maar de partij haalde toen geen tweede Europese zetel binnen. Uiteindelijk coöpteerde Groen haar in de Senaat.