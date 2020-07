Het is onbegrijpelijk dat België als één van de weinige Europese lidstaten geen haast maakt met de overgang naar klimaatneutraliteit, zegt Groen-europarlementariër Petra De Sutter tegen De Zondag. 'Zelfs de industrie is vragende partij voor een groene transitie.'

De Sutter noemt de Green Deal van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een 'historisch plan'. 'De commissie was nog nooit zó ambitieus', aldus het Europees Parlementslid in gesprek met De Zondag.

Ze zegt blij te zijn dat ook de Europese lidstaten zich inzetten voor klimaatneutraal beleid, maar betreurt dat België als 'één van de weinigen' achterblijft. 'Vlaanderen staat op de rem. En dan vooral één partij: N-VA. Ik begrijp dat niet. Zelfs de industrie is vragende partij voor een groene transitie. Die ziet ook wat er internationaal aan het gebeuren is.'

Volgens De Sutter is de Vlaamse regering 'bang'. 'Het enige wat ze doet, is bomen planten. Dat is uiteraard een belangrijk luik, maar er is een totale omslag nodig. Als die houding niet verandert, dan zal Vlaanderen binnen tien jaar irrelevant zijn.'

In de nasleep van de coronacrisis moeten direct duurzaamheidsvoorwaarden worden verbonden aan staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen, zegt De Sutter. Ze vergelijkt investeren in groen beleid met de zorg: 'Een euro voor preventie betekent vier euro winst op het curatieve niveau. Dat geldt ook voor de Green Deal.'

Ze spreekt tegen dat België slechts 5,4 miljard euro zal ontvangen uit het Europese herstelplan. 'Dat is nonsens. We kunnen nog niet weten wat België zal krijgen. Het zal sowieso meer zijn.'

