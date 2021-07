In een gesprek met De Zondag heeft minister Petra De Sutter (Groen) het over klimaatverandering, pensioenen en de spanningen met MR.

Sinds 1 oktober is Petra De Sutter, voormalig hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde aan UZ Gent, vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de federale regering.

Moeten overheden niet duidelijker durven stellen dat investeren in duurzaamheid de mensen geld kost? Het pakket klimaatmaatregelen dat de Europese Commissie deze week voorstelde onder de noemer Fit for 55 toont ook aan dat de burger die transitie in de portemonnee zal voelen.

PETRA DE SUTTER: Ik zou de woorden van Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor de Green Deal, nvdr.) willen herhalen en de vraag omkeren: wat zal het kosten wanneer we die omslag niét maken? De factuur zal vele malen hoger zijn. We moeten wel zorgen voor een sociale correctie. Mensen die het nu al moeilijk hebben, moeten gecompenseerd worden. Maar we moeten die omslag echt maken. Had u een jaar geleden durven denken dat de Maas zou overstromen en Luik zou geëvacueerd worden omdat het dagenlang regent door de klimaatverandering? We moeten nu preventief ingrijpen en doen wat nodig is om naar die CO2-neutraliteit te gaan.

Is het al niet te laat?

DE SUTTER: Nee, dat is net de hoopvolle boodschap van Timmermans. Deze ploeg beleidsmakers kan het tij nog doen keren door de juiste maatregelen te nemen richting 2030-2040. Als wij het niet doen, dragen we een grote verantwoordelijkheid naar de volgende generaties. Wie nu nog steeds vindt dat we niks moeten doen, leeft op een andere planeet.

In het regeerakkoord staat dat er 'meer jaren' effectief gewerkt moet worden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen. Hoeveel moeten er dat volgens u zijn?

DE SUTTER: Momenteel moet je 30 jaar effectief gewerkt hebben om recht te hebben op een stuk van het minimumpensioen. Dat aantal jaren willen we zo laag mogelijk houden. Het volledige minimumpensioen van 1.500 euro zal je krijgen na een volledige loopbaan. We mikken daar op loopbanen van 42 jaar, maar loopbaanonderbrekingen zoals zorg voor kinderen, palliatief verlof of mantelzorg, moeten in de totaliteit van het pakket meegenomen worden. Als je mensen daarvoor gaat straffen door hen een lager pensioen te geven, zullen ze deze stappen niet zetten en dan zit je in een vicieuze cirkel.

Is die 1.500 euro minimumpensioen nu bruto of netto?

DE SUTTER: In het regeerakkoord staat dat we richting 1.500 euro netto gaan. Alles hangt af van de budgetten die we daarvoor kunnen uittrekken. We vermoeden dat we niet voor iedereen aan die 1.500 euro netto gaan geraken, we moeten daar eerlijk in zijn. De minimumpensioenen gaan in elk geval wel opgetrokken worden. Dat is belangrijk, want het zijn die mensen die in armoede zitten.

Binnen de regering staan Groen/Ecolo in veel dossiers vaak lijnrecht tegenover MR. Dat maakt samenwerken wellicht niet gemakkelijk?

DE SUTTER: Nee, maar tot nu toe lukt het nog altijd. Als je compromissen kan sluiten met zeven partijen, heb je een grote gedragenheid. We hebben af en toe aan de tafel conflicten, maar we lossen ze wel op. Deze ploeg hangt nog altijd samen en we moeten zorgen dat dat zo blijft, maar ik begrijp ook wel het risico dat op dat vlak bestaat.

Vincent Vanhoorne/De Zondag

Sinds 1 oktober is Petra De Sutter, voormalig hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde aan UZ Gent, vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de federale regering. Moeten overheden niet duidelijker durven stellen dat investeren in duurzaamheid de mensen geld kost? Het pakket klimaatmaatregelen dat de Europese Commissie deze week voorstelde onder de noemer Fit for 55 toont ook aan dat de burger die transitie in de portemonnee zal voelen. PETRA DE SUTTER: Ik zou de woorden van Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor de Green Deal, nvdr.) willen herhalen en de vraag omkeren: wat zal het kosten wanneer we die omslag niét maken? De factuur zal vele malen hoger zijn. We moeten wel zorgen voor een sociale correctie. Mensen die het nu al moeilijk hebben, moeten gecompenseerd worden. Maar we moeten die omslag echt maken. Had u een jaar geleden durven denken dat de Maas zou overstromen en Luik zou geëvacueerd worden omdat het dagenlang regent door de klimaatverandering? We moeten nu preventief ingrijpen en doen wat nodig is om naar die CO2-neutraliteit te gaan.Is het al niet te laat? DE SUTTER: Nee, dat is net de hoopvolle boodschap van Timmermans. Deze ploeg beleidsmakers kan het tij nog doen keren door de juiste maatregelen te nemen richting 2030-2040. Als wij het niet doen, dragen we een grote verantwoordelijkheid naar de volgende generaties. Wie nu nog steeds vindt dat we niks moeten doen, leeft op een andere planeet.In het regeerakkoord staat dat er 'meer jaren' effectief gewerkt moet worden om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen. Hoeveel moeten er dat volgens u zijn? DE SUTTER: Momenteel moet je 30 jaar effectief gewerkt hebben om recht te hebben op een stuk van het minimumpensioen. Dat aantal jaren willen we zo laag mogelijk houden. Het volledige minimumpensioen van 1.500 euro zal je krijgen na een volledige loopbaan. We mikken daar op loopbanen van 42 jaar, maar loopbaanonderbrekingen zoals zorg voor kinderen, palliatief verlof of mantelzorg, moeten in de totaliteit van het pakket meegenomen worden. Als je mensen daarvoor gaat straffen door hen een lager pensioen te geven, zullen ze deze stappen niet zetten en dan zit je in een vicieuze cirkel.Is die 1.500 euro minimumpensioen nu bruto of netto?DE SUTTER: In het regeerakkoord staat dat we richting 1.500 euro netto gaan. Alles hangt af van de budgetten die we daarvoor kunnen uittrekken. We vermoeden dat we niet voor iedereen aan die 1.500 euro netto gaan geraken, we moeten daar eerlijk in zijn. De minimumpensioenen gaan in elk geval wel opgetrokken worden. Dat is belangrijk, want het zijn die mensen die in armoede zitten.Binnen de regering staan Groen/Ecolo in veel dossiers vaak lijnrecht tegenover MR. Dat maakt samenwerken wellicht niet gemakkelijk? DE SUTTER: Nee, maar tot nu toe lukt het nog altijd. Als je compromissen kan sluiten met zeven partijen, heb je een grote gedragenheid. We hebben af en toe aan de tafel conflicten, maar we lossen ze wel op. Deze ploeg hangt nog altijd samen en we moeten zorgen dat dat zo blijft, maar ik begrijp ook wel het risico dat op dat vlak bestaat. Vincent Vanhoorne/De Zondag