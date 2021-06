In een gesprek voelt De Zondag Vlaams CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy aan de tand over de historisch lage populariteit van de christendemocraten. 'Wij moeten eindelijk weer zorgen voor een duidelijke lijn.'

Peter Van Rompuy was een van de 'twaalf apostelen' die de verkiezingsnederlaag van zijn partij CD&V fileerde. De problemen bij de Vlaamse christendemocraten zijn niet min. Volgens de laatste peilingen zou de partij nog maar tien procent van de kiezers overtuigen. Voorzitter Joachim Coens ligt onder vuur. Ook de vervuiling met het kankerverwekkende PFOS in Zwijndrecht raakt de partij.

De Zondag voelde de fractieleider in het Vlaams parlement aan de tand over de staat van de partij. 'We moeten eindelijk weer duidelijk maken waar CD&V voor staat. Dat is de kern. Waarom moet iemand voor CD&V stemmen? Op die vraag moeten we een antwoord bieden.'

Is het vervuilingsdossier in Zwijndrecht een toonbeeld van nalatig en slecht bestuur?

PETER VAN ROMPUY: Dat is te vroeg om te zeggen. De onderzoekscommissie zal dat moeten uitmaken. Ik wil daar niet op vooruitlopen. Het is góed dat er een onderzoekscommissie komt. Wij willen volledige transparantie. Wie wist wat en wanneer? De zaak moet helemaal uitgespit worden. Wij zijn zelfs voorstander om de commissie te laten leiden door een lid van de oppositie, zoals de coronacommissie. Die aanpak werkt.

Het is vooral minister Zuhal Demir (N-VA) die daadkracht getoond heeft en haar partij weer op de kaart heeft gezet. Is dat een les voor uw partij?

VAN ROMPUY:( grijnst ) CD&V heeft iets anders nodig om weer te groeien. Onze ministers leveren goed werk, maar dat zal niet volstaan. Wat ook niet zal helpen, is een groot ideologisch debat over personalisme en rentmeesterschap. Er zijn er ook die vinden dat we vooral meer moeten tweeten. Ik zeg iets anders. ( op dreef ) We moeten eindelijk weer duidelijk maken waar CD&V voor staat. Dat is de kern. Waarom moet iemand voor CD&V stemmen? Op die vraag moeten we een antwoord bieden.

(...)

Onze inhoudelijke lijn is niet duidelijk genoeg. Als ik over iets word aangesproken, dan is het daarover. Waarom moeten we op u stemmen? Wat is uw richting? Het was de Romeinse filosoof Seneca die zei dat voor wie geen lijn heeft, élke wind ongunstig is. Wij moeten eindelijk weer zorgen voor een duidelijke lijn.

U zou uw partij op de kaart kunnen zetten door neen te zeggen aan de afschaffing van de opkomstplicht.

VAN ROMPUY: Dat ga ik niet doen. De Vlaamse regering wil de opkomstplicht afschaffen voor de lokale verkiezingen. Dat zal een aanzet zijn voor alle lokale kandidaten om meer dan ooit naar de mensen toe te stappen en hen te overtuigen om te stemmen. Ik vind dat goed. Op Vlaams en federaal niveau willen we de opkomstplicht wel behouden.

Hoe kijkt u naar het debat over het politieke landschap? Wat zou u bijvoorbeeld vinden van een breed centrumrechts blok met N-VA, zoals Bart De Wever al eens voorstelde?

VAN ROMPUY: Ik ben daar geen voorstander van. Het kartel is dood en begraven. En ik geloof niet in een verrijzenis, hoewel ik een rechtgeaarde christendemocraat ben. Het debat over de herverkaveling van het landschap doet me vooral denken aan het monster van Loch Ness. Iedereen praat erover, maar niemand kan zeggen wat er dan moet gebeuren. ( op dreef ) CD&V moet een eigen partij blijven. Er is toekomst voor een sterke christendemocratische middenpartij. Daar ben ik overtuigd van. Kijk naar CDU in Duitsland. Of naar Joe Biden: dat is ook een middenpoliticus. Dat zijn de voorbeelden waaraan wij ons moeten spiegelen.

Paul Cobbaert/De Zondag

