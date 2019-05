'Het sociale signaal dat overal in dit land heeft geklonken mag niet verloren gaan.' Dat zei PVDA-voorzitter Peter Mertens zonet bij zijn aankomst aan het paleis. Hij is de laatste partijvoorzitter die nog langs moest gaan bij de koning in het kader van de federale formatie.

De PVDA zette zondag zowel in Vlaanderen als Wallonië een goed resultaat neer. Voorzitter Peter Mertens vindt het belangrijk dat het 'sociaal signaal dat overal heeft geklonken' niet verloren gaat. 'Voor ons is het belangrijk dat er een signaal van eenheid, een sociaal signaal, gegeven wordt', zei hij. 'Wij gaan niet toelaten dat een aantal separatistische partijen de uitslag van de verkiezingen misbruikt om het land te splitsen.'

Mertens erkent dat de formatie, vooral federaal dan, zeer moeilijk wordt. Het is daarom belangrijk de niveaus niet helemaal aan elkaar te koppelen zei hij. 'Als je alle treinen aan elkaar koppelt dan zullen ze stilstaan.' De oplossing ligt volgens hem in het oplossen van 'de kloof tussen een deel van de bevolking en een deel van de wereldvreemde politiek'. 'Confederalisme en blokkering zijn geen oplossing.'

Peter Mertens is de laatste voorzitter die koning Filip ontvangt in zijn eerste aftastende formatieronde. Voor Mertens was Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken al te gast op het paleis. 'Het is niet aan mij om de agenda van de koning te bepalen', zei Mertens daarover. De kiezers van de extreemrechtse partij moeten wat hem betreft wel gehoord worden. 'Veel mensen voelen zich vandaag een nummer in de samenleving. Laten we luisteren naar hun verzuchtingen.'

Maar dat wil nog niet zeggen dat het cordon sanitaire rond Vlaams Belang ook doorbroken moet worden, klonk het. 'Dat is een andere vraag. Welke plaats moeten we een partij die is opgebouwd rond Schild & Vrienden ( geven in dit politieke bestel? Ik stel alleen vast dat andere partijen al hebben gezegd dat ze met hen niet willen samenwerken.' Bij het buitengaan herhaalde Mertens nog eens dat de splitsing van het land wat hem betreft geen oplossing kan zijn.

'De kiezer heeft op 26 mei niet gestemd voor de splitsing van het land, maar voor sociale thema's als pensioenen. Zelfs de kiezers van N-VA zijn niet voor de splitsing van België. Dat signaal heb ik gegeven en zal ik overal blijven geven.' Mertens benadrukt dat de verzuchtingen van de PVDA-kiezer niet genegeerd mogen worden. 'Er is een zeer sterk sociaal signaal geweest op 26 mei. Dat negeren en focussen op het communautaire zou zeer dom zijn.'