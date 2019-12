De Zondagbracht de twee grote winnaars van de verkiezingen met elkaar in gesprek: Peter Mertens (PVDA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Het is een fel gesprek. 'Ik sta diametraal tegenover u en uw partij.'

Peter Mertens (PVDA) voert het dubbelgesprek met Tom Van Grieken (Vlaams Zondag) voor De Zondag op zijn vijftigste verjaardag. Of Van Grieken daar ook op mag proosten, vraagt hij met een knipoog. 'Het is al genoeg dat ik met u dit debat doet. Gelukkig ga ik vanavond iets eten met mijn familie. Met aangename mensen dus', antwoordt Mertens. De toon is gezet.

Gevraagd of de twee iets aan elkaar kunnen waarderen, antwoordt Van Grieken dat hij Mertens bewondert om het feit dat hij zich al dertig jaar voor hetzelfde doel inzet. 'Neen', zegt Mertens. Van Grieken: 'Dat is een fundamenteel verschil tussen u en mij. Ik kan onderscheid maken tussen de persoon en de partij. ... U vindt mij een slecht mens.' Mertens geeft aan Van Grieken 'gevaarlijk' te vinden. 'U kan met giftige woorden een klimaat scheppen voor gevaarlijke daden.'

De twee lijken het bijna eens te worden over het feit dat de traditionele partijen niet het beste met elkaar voor hebben. 'De klassieke partijen zijn vooral bezig met de postjes, niet met de oplossingen', zegt Van Grieken. Over het feit dat de federale formatie zich richt op klassieke partijen, zegt Mertens: 'De partijen die een oplawaai kregen, doen gewoon voort. Dat is bizar, ja.'

Voor wie bang is dat het gesprek daarop de gezellig werd, vrees niet. Als Van Grieken erop wijst Mertens van zijn spindoctors niet te gezellig zou mogen doen, zegt hij: 'Ik begrijp u wel hoor. Anders vliegt u de goelag in.' Mertens: 'Weet u wat ik niet begrijp? Dat u zo hard op zoek bent naar erkenning van mij. Dit is haast freudiaans. Dit was ons laatste gesprek voor lange tijd, laat dat duidelijk zijn.'

Lees het volledige interview met Tom Van Grieken en Peter Mertens in De Zondag.