Peter Mertens: 'De rijken weten verdomme niet wat gedaan met hun geld'

De PVDA onder Peter Mertens is een 'moderne, Marxistische partij'. Wat dat inhoudt? 'Het fundament van zijn denken, de strijd tussen arbeid en kapitaal, blijft overeind', zegt de PVDA-leider in een interview met De Zondag.

Het woord communisme gebruikt Mertens niet meer, want dat is 'een beladen term' geworden. Maar het fundament van het denken van Karl Marx staat ook in de 21e eeuw nog fier overeind. 'Elke dag wordt in onze samenleving een koek gebakken. Wie mag die koek opeten? Het kapitaal. Aandeelhouders en miljonairs krijgen een steeds groter deel. Wie mag niet of nauwelijks eten van de koek? De voornaamste makers ervan, de arbeidskrachten.'

Een fundamenteel verschil tussen de PVDA en SP.A is dat volgens Mertens de 'sociaaldemocratie zich volledig geïntegreerd [heeft] in het kapitalisme. Wij gaan dat nooit doen.' Als voorbeeld geeft Mertens president Bill Clinton van de Verenigde Staten, Brits premier Tony Blair en Duits bondskanselier Gerard Schroder, die allen geen maatregelen namen om voordelen voor de rijken die hun voorgangers hadden ingevoerd terug te draaien. 'Het kapitalisme versterkt de ongelijkheid', aldus Mertens. De PVDA wil daarom voordelen voor multinationals afschaffen en 'geen achterpoortjes meer voor miljonairs'. 'De rijken weten verdomme niet wat gedaan met hun geld. Ze laten het in slaap sukkelen in Panama. Wij willen dat geld investeren in zorg en onderwijs.'

Hoe Mertens denkt te betalen voor beloften als gratis zorg, gratis onderwijs en gratis openbaar vervoer? 'Een rijkentaks moet 8 miljard per jaar opleveren. De fiscale achterpoorten sluiten, moet ruim 5 miljard opleveren.'

