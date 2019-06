Peter De Roover (N-VA): 'Vlaamse minderheidsregering is B-formule'

Een Vlaamse regering van twee partijen zonder meerderheid in het parlement en met gedoogsteun van een derde partner, is voor N-VA de 'B-formule'. Dat zei Kamerfractieleider Peter De Roover maandag in De Ochtend. 'Een meerderheidsregering moet toch het uitgangspunt zijn. Als het gedoogsteun moet zijn omdat niets anders mogelijk is, dan goed, maar dat is niet de voorkeursformule.'

Peter De Roover (N-VA) © Belga

N-VA-voorzitter Bart De Wever zou afgelopen weekend opnieuw met Vlaams Belang hebben samengezeten met het oog op een nieuwe Vlaamse regering. De twee grootste Vlaamse partijen hebben echter geen meerderheid in het parlement. Een derde partner is nodig, maar de andere partijen hebben een samenwerking met extreemrechts al uitgesloten. Daarom zou ook de piste van een minderheidsregering circuleren: N-VA zou dan een regering vormen met een tweede partij, terwijl een derde partner gedoogsteun geeft vanuit het parlement. Voor N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover is dat niet uitgesloten, maar blijft het wel 'de B-formule'. Dat zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. 'Wij willen een regering vormen die zo dicht mogelijk aanleunt bij ons programma. Bij voorkeur is dat een meerderheidsregering, dat blijft klaar en duidelijk de beste formule. Als andere formules werkbaar zijn, tot daaraan toe, maar je wil niet de hond zijn die kwispelt naargelang de staart heen en weer gaat.' Volgens De Roover is De Wever intussen al 'een heel eind opgeschoten in het kijken wat de opties zijn op Vlaams niveau' en moeten daar 'binnenkort de besluiten uit getrokken worden met wie we verder willen en kunnen'. De Roover wil er geen datum op kleven, zei hij, maar de Vlaamse feestdag op 11 juli 'blijft een mooi streefdoel'. Lees ook: N-VA en Vlaams Belang hebben meerderheid in commissies Vlaams Parlement