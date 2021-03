N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover vindt dat de regering-De Croo te weinig uitleg geeft over het nut van bepaalde maatregelen, zoals de nachtklok.

De Roover zei dat in De zevende dag op Eén.

N-VA, op Vlaams niveau in de regering maar federaal in de oppositie, klaagt al maanden het gebrek aan een parlementair debat over de aanpak van de coronacrisis aan.

'Wij hebben elke week, ook deze week, gevraagd aan de premier om even uitleg te komen geven in het parlement,' zei De Roover. 'Niemand ontkent dat er maatregelen genomen moeten worden. De discussie gaat echt niet over de ziekte, maar over de medicijnen. Wat is de argumentatie?'

Onderbouwd

De Roover verwees naar een opiniebijdrage op Knack.be deze week van Leni Beckers, een 39-jarige moeder uit Antwerpen. 'Zij zegt: leg mij eens uit hoe ik door het respecteren van de nachtklok corona kan helpen indijken. Wel dat antwoord komt niet. Er komt geen antwoord op het nut van de maatregelen.'

Ook van de beperkte opening van niet-essentiële winkels vindt De Roover dat die maatregel onvoldoende onderbouwd is. 'Als mevrouw Verlinden (CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, nvdr.) nu zegt dat ze gaat uitzoeken of het effect heeft gehad, dan val je van je stoel. Dit gaat over mensen hun levenswerk. Je mag toch verwachten dat die maatregel onderbouwd is,' aldus De Roover.

