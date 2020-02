Peter Claes, algemeen directeur Media en Productie van de VRT, verlaat de openbare omroep. Dat maakt de VRT bekend in een persbericht. Claes staat al een tijdje in het oog van de storm rond de omroep en hoopt volgens het persbericht dat de rust kan terugkeren op de Reyerslaan.

Met het ontslag van Claes bereikt het conflict dat al sinds eind december op de VRT woedt een nieuw dieptepunt. Alles begon toen Paul Lembrechts, toen nog CEO van de openbare omroep, aan de raad van bestuur het ontslag van Claes had gevraagd. Die zou te zeer op eigen houtje hebben gehandeld. De raad van bestuur stemde echter niet in met het ontslag, onder meer wegens de ongelukkige timing, in de aanloop naar de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering.

Enkele dagen later lekte een brief aan diezelfde raad van bestuur uit, waarbij de overige vier directieleden partij kozen voor Lembrechts en zich vernietigend uitlieten over Claes. Ook de socialistische en christelijke vakbond zegden hun vertrouwen in Claes op, 'wegens zijn eigengereid optreden'. Er kwam een bemiddelaar aan te pas, die een rapport opstelde voor de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, Luc Van den Brande CD&V. Op basis van wat de bemiddelaar vertelde tegen minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), die het rapport niet las, besliste die om Lembrechts te ontslaan. Als reactie legden de VRT-vakbonden het werk op 27 januari neer. In de marge van het conflict dook ook nog eens allerlei nieuws op dat de gemoederen verder verhitte, zoals de deal van Claes met freelance-regisseur Luc Beun ter waarde van 650.000 euro voor vijf jaar en de villa die het aannemersbureau van Claes' vrouw bouwde voor Beun en zijn gezin.

Polemiek

Nu moet dus ook Claes vertrekken. 'In gemeenschappelijk overleg', zoals het vertrek in het persbericht wordt omschreven. CEO ad interim Leo Hellemans maakt van de gelegenheid gebruik om Claes te bedanken "te onderstrepen hoezeer ik persoonlijke aanvallen en onjuiste aantijgingen aan het adres van Peter en z'n familie heb betreurd.'

'Leo Hellemans krijgt door mijn vertrek alle ruimte, in de hoop dat de polemiek rond mijn persoon definitief stopt', vult Claes aan. 'Ik betreur dat de spanningen de afgelopen maanden zo opgelopen zijn, en hoop dat de rust en sereniteit terugkeren in de volledige organisatie.'

'Met een overheersend gevoel van trots trek ik aan de Reyerslaan de deur dicht', besluit de vertrekkende directeur Media en Productie. 'Trots op de mensen rondom mij, met wie ik zo fijn en intens heb samengewerkt. Trots ook op onze merken, en de vele collega's die hieraan meegebouwd hebben al die jaren. Zij zijn en blijven de grote kracht en sterkte van VRT. En vooral ben ik erg trots op de vele mooie programma's en acties, waarmee we heel Vlaanderen hebben geraakt, beroerd en veranderd. Dat zal ik nooit vergeten, maar wel als een ereteken meenemen, gedurende de rest van m'n leven.'

Noch Hellemans noch Claes wil verder commentaar geven.

