Personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, zullen een derde prik met een coronavaccin kunnen krijgen. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid woensdag beslist, zo heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aangekondigd op Twitter.

De derde prik, of de boosterdosis, zal de komende maanden georganiseerd worden in de Belgische vaccinatiecentra. In eerste instantie zal die bestemd zijn voor 300 à 400.000 mensen met een verzwakt immuunsysteem. Onder meer Duitsland, Israël en de Verenigde Staten hebben al groen licht gegeven voor een derde prik met het Pfizer- of Modernavaccin.

De IMC heeft beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. De 3e prik zal de komende maanden georganiseerd worden in onze vaccinatiecentra. — Wouter Beke (@wbeke) August 18, 2021

