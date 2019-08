Personeel Waals wapenbedrijf FN Herstal ongerust over wapenembargo tegen Saoedi-Arabië

De Luikse afdeling van het ABVV Metaal maakt zich zorgen over een eventueel embargo op de export van wapens naar Saoedi-Arabië. Het land is een grote klant van de Waalse wapenindustrie - in het bijzonder van FN Herstal en John Cockerill. De vakbond heeft een brief geschreven naar PS, MR en Ecolo, de drie partijen die onderhandelen over een Waals regeerakkoord, voor een ontmoeting.

