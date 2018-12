Personeel Staatsveiligheid heeft steeds meer werk voor de boeg

De Veiligheid van de Staat telde begin dit jaar 627 voltijdse banen (fte's). Dat zijn er 30 meer dan bij het aantreden van de nieuwe directie in 2014. Nochtans werden in twee jaar tijd 140 nieuwe medewerkers aangetrokken. Maar die vervangen grotendeels de protectieambtenaren, die naar de federale politie werden overgeheveld, en de vertrekkers, onder meer door pensionering.

Daarmee is de verdubbeling van het personeel, die de directie in de commissie Aanslagen vroeg, veraf, luidt het in het activiteitenverslag van de dienst. De middelen voor de Veiligheid van de Staat groeiden wel fors, van 48,7 miljoen in 2017 naar 63,4 miljoen euro vorig jaar, voornamelijk door een investering in ICT. Daartegen staat een gevoelige stijging van de activiteiten van de staatsveiligheid.

Zo steeg de vraag naar veiligheidsverificaties van 70.000 in 2014 naar 126.399 in 2017. In aanloop naar de Navo-top van 11 en 12 juli van dit jaar werden alleen al bijna 5.000 verificaties doorgevoerd. Die veiligheidsverificaties houden in dat nagegaan wordt of de persoon gekend is in de databanken van de Veiligheid van de Staat. De voornaamste redenen zijn: naturalisatie, vragen voor het verwerven van de nationaliteit, luchthavens, politie, defensie en nucleaire sector.

Ook de informatiestroom van en naar de Veiligheid van de Staat neemt toe: in 2014 waren er een kleine 17.000 inkomende en bijna 5.000 uitgaande berichten. Dat steeg naar ruim 25.000 inkomende en een kleine 9.000 uitgaande berichten. De toename kan grotendeels worden toegeschreven aan de aanslagen. De aanslagen van 2015 en 2016 zijn ook de belangrijkste oorzaak van de grote groei van het aantal veiligheidsonderzoeken: van 3.858 in 2014 naar 6.430 in 2017. Deze onderzoeken zijn veel grondiger dan de veiligheidsverificaties en zijn nodig voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging voor wie beroepshalve in aanraking komt met geclassificeerde informatie of in een gevoelige omgeving werkt.

Het veiligheidsonderzoek gaat na of de aanvrager betrouwbaar, loyaal en integer is en of hij kwetsbaar zou kunnen zijn voor druk van buitenaf. Sinds de oprichting van de cel 'Gevangenissen' in augustus 2015, die zich buigt over de problematiek van de gedetineerden, is het aantal rapporten van deze cel gestegen van 45 in 2015 tot 598 in 2017.