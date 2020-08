Het Pentagon heeft een contract afgesloten ter waarde van 189 miljoen dollar (159 miljoen euro) met het bedrijf General Atomics Aeronautical System Inc. (GA-ASI) voor de aankoop van vier drones van het type MQ-9B SkyGuardian die bestemd zijn voor België.

Het contract komt er na de beslissing van de Belgische regering in oktober 2019 om de vier drones te kopen, nadat het Pentagon de verkoop eerder goedkeurde. Het gaat om onbemande toestellen die ook wapens aan boord kunnen hebben. Het order bedroeg 600 miljoen dollar (532 miljoen euro).

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kondigde vrijdag aan dat het een contract ter waarde van 189 miljoen dollar toekende aan GA-ASI via de 'Foreign Military Sales'-procedure, die Washington gebruikt om wapens van staat aan staat te verkopen. Het contract heeft betrekking op vier drones, twee controlestations, wisselstukken en onderhoudsteams. De drones zullen worden gebouwd in Poway, Californië en zouden op 31 maart 2024 af moeten zijn, aldus het Pentagon.

