China heeft België woensdag gewaarschuwd voor de verslechtering van de betrekkingen tussen beide landen. Peking is niet opgezet met een resolutie waarin gewaarschuwd wordt dat er een ernstig risico van genocide tegen de Oeigoerse minderheid in China bestaat, die de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen dinsdag goedkeurde. 'We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten', zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian.

De resolutie veroordeelt ten stelligste de willekeurige detentie van de Oeigoerse moslimminderheid en de schending van de mensenrechten in de autonome Chinese regio van Xinjiang. De vervolgingen en massale schendingen van de mensenrechten kunnen aanleiding geven tot misdaden tegen de menselijkheid, luidt het onder meer. In de tekst wordt China ook opgeroepen om onmiddellijk de 'willekeurige detentie van etnische minderheden in 'heropvoedingskampen' te stoppen.

Een van voorstellen tot resolutie werd ingediend door Kamerlid Samuel Cogolati (Ecolo), die daardoor eind maart al op een Chinese sanctielijst terechtkwam. De Chinese diplomatie haalde woensdag rechtstreeks naar hem uit. 'Deze volksvertegenwoordiger verspreidde opzettelijk leugens en valse informatie, waardoor de belangen en de soevereiniteit van China ernstig werden geschaad', aldus Zhao.

Binnenkort behandelt de plenaire vergadering van de Kamer de resolutie. Aan de stemming dinsdag in de commissie gingen twee dagen met hoorzittingen vooraf waarin onder meer Oeigoeren kwamen getuigen over de situatie ter plaatse.

