China heeft België woensdag gewaarschuwd voor de verslechtering van de betrekkingen tussen beide landen. Peking is niet opgezet met een resolutie waarin gewaarschuwd wordt dat er een ernstig risico van genocide tegen de Oeigoerse minderheid in China bestaat, die de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen dinsdag goedkeurde. 'We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten', zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian.

De resolutie veroordeelt ten stelligste de willekeurige detentie van de Oeigoerse moslimminderheid en de schending van de mensenrechten in de autonome Chinese regio van Xinjiang. De vervolgingen en massale schendingen van de mensenrechten kunnen aanleiding geven tot misdaden tegen de menselijkheid, luidt het onder meer. In de tekst wordt China ook opgeroepen om onmiddellijk de 'willekeurige detentie van etnische minderheden in 'heropvoedingskampen' te stoppen.

Een van voorstellen tot resolutie werd ingediend door Kamerlid Samuel Cogolati (Ecolo), die daardoor eind maart al op een Chinese sanctielijst terechtkwam. De Chinese diplomatie haalde woensdag rechtstreeks naar hem uit. 'Deze volksvertegenwoordiger verspreidde opzettelijk leugens en valse informatie, waardoor de belangen en de soevereiniteit van China ernstig werden geschaad', aldus Zhao.

Binnenkort behandelt de plenaire vergadering van de Kamer de resolutie. Aan de stemming dinsdag in de commissie gingen twee dagen met hoorzittingen vooraf waarin onder meer Oeigoeren kwamen getuigen over de situatie ter plaatse.

Wilmès

In een reactie op de Chinese uitval heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès woensdag de onafhankelijkheid en de vrijheid van meningsuiting van het Belgische parlement verdedigd.

'In al onze contacten met de Chinese autoriteiten benadrukken ikzelf, mijn kabinet en de FOD Buitenlandse Zaken altijd het belang van mensenrechten en onze zorgen over de situatie in Xinjiang, maar ook in Hong Kong', aldus de minister, die momenteel op officieel bezoek is in Griekenland. 'Ik deed dat opnieuw op 8 mei tijdens een contact met mijn Chinese collega. Ik herinnerde hem er ook aan dat het parlement zijn onafhankelijkheid heeft, zijn vrijheid van reflectie en meningsuiting. Ik wees er ook op dat het niet aan de regering toekomt om het parlement te controleren', voegde Wilmès eraan toe.

'Niet verzwakken'

'Onze boodschap is niet gericht tegen China, maar wel voor respect voor de mensenrechten', zei parlementslid Cogolati in een reactie. 'Ongeacht religie of huidskleur, we hebben allemaal een fundamenteel recht op waardigheid. Daarom is de opsluiting van meer dan een miljoen onschuldige Oeigoeren in kampen, alleen vanwege hun etniciteit, een schande'. 'Het federale parlement voerde 'onder druk' zijn werk uit en hoorde deskundigen en getuigen van de situatie waarmee deze moslimminderheid geconfronteerd wordt', voegde hij daar aan toe.

'Ernstige misstanden aan de kaak stellen en opkomen tegen discriminatie is niets meer dan onze missie als parlementariërs. Ook andere democratische assemblees hebben de genocide voor ons aan de kaak gesteld. Daarom zullen we in België ons standpunt niet verzwakken tegenover sancties of intimidatie, ongeacht het land, machtig of niet. Het is deze gehechtheid aan fundamentele rechten die ons kleine land doet groeien', besloot Cogolati.

