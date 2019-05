De Vlaming verkiest Hilde Crevits (CD&V) als minister-president boven Bart De Wever (N-VA). Dat blijkt dinsdag uit de Grote Peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir.

Heel wat Belgen vrezen trouwens ook dat het land in een nieuwe politieke crisis zal belanden na de verkiezingen. En vertrouwen in de Zweedse regering is er duidelijk ook niet meer.

Op de vraag 'wie moet Vlaams minister-president worden: Bart De Wever of Hilde Crevits? ' antwoordde 54 procent van de ondervraagden Crevits. Dat de CD&V-politica populairder is dan ooit, werd ook al duidelijk in de lijst met populaire politici: vrijdag bleek uit de Grote Peiling nog dat Crevits in de ranking van populaire politici van de zesde naar de tweede plaats is gestegen. De Wever blijft wel de populairste politicus.

'Ik ben daar ontzettend blij mee', reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke. 'Ik voel dat ook in de straat. Hilde heeft al vijf jaar ervaring als vice-minister-president en krijgt het vertrouwen, heel goed.' Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt de keuze niet zo verrassend. 'Ik heb al eerder gezegd dat Hilde een allemansvriend is', klinkt het. 'Ik heb meer uitgesproken standpunten, bijvoorbeeld over migratie. Moge de beste man of vrouw winnen. Maar ik hoop dat ik de beste word.' 55 procent van de Belgen vreest voor een serieuze politieke crisis na de federale verkiezingen van mei 2019. 32 procent van de respondenten heeft daar geen schrik voor, 13 procent is er niet in geïnteresseerd.

Uit de peiling blijkt dat de vrees zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië hetzelfde is. De Belgen hebben duidelijk ook weinig vertrouwen in een nieuwe Zweedse coalitie, tussen N-VA, CD&V, Open Vld en MR. 70 procent van de Belgen vindt dat er 'in elk geval iets anders moet komen'. Vooral in Wallonië is het wantrouwen groot: daar vindt zelfs 77 procent dat er een andere regering moet komen. In Vlaanderen stemt 67 procent voor een ander alternatief.