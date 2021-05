De regeringsdeelname levert de Vivaldi-partijen geen tot weinig extra kiezers op. Bijna een op de twee stemt op de Vlaams-nationalistische N-VA en Vlaams Belang. Zij vatten de frustraties over België en de politiek die aangezwengeld worden door de coronacrisis. Dat blijkt uit De Stemming, het opinieonderzoek voor De Standaard en VRT NWS in samen­werking met de Universiteit ­Antwerpen en de VUB.

Het electorale zwaartepunt bevindt zich duidelijk buiten Vivaldi, waar met name Vlaams Belang ongeveer een kwart van de stemmen naar zich toe zuigt en de N-VA ruim een vijfde. De voorzitters Tom van Grieken (VB) en Bart De Wever (N-VA) behoren tot de populairste politici in Vlaanderen. Het voorbije jaar boette Vlaams Belang amper in aan aantrekkingskracht, hoewel zijn corebusiness, migratie, wat naar de achtergrond verdween door de coro­nacrisis. Maar ook die crisis hield de groei van de partij op peil. 'Vlaams Belang vangt het wantrouwen', aldus Stefaan Walgrave, die samen met onderzoeker Jonas Lefevere (VUB) het onderzoek ­uitvoerde.

CD&V onzichtbaar

CD&V verliest op alle fronten, zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde. Steeds minder kiezers, onzichtbaar, geen duidelijke thema's en geen populaire figuren. Zo verliest het de meeste stemmen aan de N-VA, vervolgens aan Vooruit en daarna aan Open VLD. Een kant-en-klare oplossing door in een bepaalde richting te bewegen ligt niet voor de hand. De partij blijft onzichtbaar, zelfs op de thema's waar ze vroeger sterk mee scoorde.

Alexander De Croo heeft zijn start niet gemist. In een mum van tijd kroonde hij zich tot de populairste politicus in Vlaanderen. Hij is wel de enige liberale politicus in de top 20 van de populairste politici.

De analyse gebeurde op ­basis van een ­diepgaande online bevraging van 29 maart tot en met 19 april, bij 1.908 stemgerechtigde inwoners van het Vlaams ­Gewest, gerekruteerd door onderzoeksbureau Kantar TNS.

