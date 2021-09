Met 23,6 procent is Vlaams Belang opnieuw de grootste partij van Vlaanderen, zij het met geslonken voorsprong. N-VA volgt met 21,2 procent op de tweede plek. In Wallonië krijgt de PS een flinke knauw: ze zakt weg tot 21,4 procent.

Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Vlaanderen, dan haalt Vlaams Belang 23,6 procent van de stemmen. Met die uitslag doet de radicaal-rechtse partij het nog altijd een stuk beter dan bij de laatste verkiezingen twee jaar geleden (18,7 procent), maar wel slechter dan bij de vorige peiling in juni (26,1 procent). N-VA houdt stand als tweede partij met 21,2 procent van de stemmen. Dat resultaat betekent een lichte, niet-significante daling ten opzichte van de vorige peiling (21,8 procent), maar het is vooral een pak lager dan bij de verkiezingen van mei 2019 (25,5 procent).

CD&V komt op plaats drie met 12,6 procent, een neuslengte voor Vooruit met 12,3 procent. De Open VLD van premier De Croo komt uit op 11,4 procent, Groen op 9,6 procent en het radicaal-linkse PVDA op 7,7 procent.

PS zakt, MR springt over PTB

In Wallonië moet de PS incasseren. Terwijl de Franstalige socialisten bij de verkiezingen konden rekenen op 26,1 procent en bij de laatste peiling nog 24,9 procent haalden, scoort de Parti Socialiste vandaag nog amper 21,4 procent. In het zog van de PS volgt MR met 20,3 procent, waarmee de Franstalige liberalen de radicaal-linkse PTB (18,7 procent) achter zich laten. Ecolo stijgt naar 16,7 procent, cdH eindigt op 10 procent en DéFI flirt met 5,1 procent opnieuw met de kiesdrempel.

