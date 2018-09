Peiling: Coalitie verliest meerderheid in Antwerpen

Volgens de peiling staat N-VA in Antwerpen een verlies te wachten van ruim zeven procent, tot nipt onder de 30 procent. Daarmee blijft ze wel de grootste partij. Tegelijk gaat Groen (19,2 procent) fors vooruit en houdt sp.a (16 procent) vrij goed stand, ondanks de schandaalsfeer van de voorbije maanden. CD&V (7,1 procent) en Open Vld (5,8 procent) blijven op eenzelfde score hangen.

Het resultaat is dat de huidige bestuurscoalitie haar meerderheid zou verliezen. Te­gelijk is aan de linker­zijde ook geen logisch alternatief mogelijk. Het dreigt in Antwerpen dus een moeilijke coalitievorming te worden.

N-VA-kopstuk en burgemeester Bart De Wever heeft al gezegd dat hij de stad niet in de onbestuurbaarheid wil storten. Hij staat open voor alle partijen, behalve PVDA (8,3 procent volgens de peiling) en Vlaams Belang (11,6 procent). Dat Groen N-VA uitsluit, en CD&V en Open Vld niet met PVDA willen samenwerken, maakt de puzzel echter ingewikkeld.

Van Besien: 'Progressieve coalitie ligt binnen handbereik in Antwerpen'

Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien reageert tevreden op de verkiezingspeiling in opdracht van Het Nieuwsblad, die uitwijst dat het huidige stadsbestuur onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn meerderheid zou verliezen. "Wat wij al een tijd aanvoelden, blijkt realiteit", zegt hij. "Een progressieve coalitie ligt binnen handbereik."

Van Besien stelt dat Antwerpen volgens de peiling "snakt naar een ander bestuur", maar roept alle progressieve Antwerpenaren op om campagne te blijven voeren. "Dit is ons moment", zegt hij. "Wij blijven strijden voor veilig verkeer en gezonde lucht, voor betaalbaar wonen, voor een stad waar iedereen meetelt."