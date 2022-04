Dat blijkt uit een peiling die het Duitse onderzoekscentrum Bertelsmann Stiftung in maart afnam.

De Duitse stichting Bertelsmann bevroeg tussen 11 en 23 maart 11.824 Europeanen over onder meer de oorlog in Oekraïne.

Daaruit blijkt dat 65 procent van de Belgen Europese wapenleveringen aan Oekraïne steunt. De Europese Unie heeft via zogenaamde Vredesfaciliteit anderhalf miljard euro uitgetrokken om de levering van wapens en ander militair materieel te financieren. In tegenstelling tot het Europese gemiddelde van 64 procent is in Italië is slechts 43 procent voor.

Daarnaast vindt 84 procent van de Belgische respondenten dat het een goed idee is om Oekraïense vluchtelingen in ons land op te vangen, twee procentpunt minder dan het Europese gemiddelde. Koploper is Spanje met 93 procent van de bevolking.

Bovendien meent 65 procent van onze landgenoten dat Oekraïne lid moet worden van de Europese Unie. Kiev heeft na het begin van de oorlog een lidmaatschapsaanvraag ingediend en heeft intussen de verplichte vragenlijst ingevuld van de Europese Commissie, die de lidstaten een toetredingsadvies zal bezorgen.

Tot slot toont de peling dat 42 procent van de Belgen aangeeft dat ze zich het meeste zorgen maken om stijgende kosten voor levensonderhoud. Wel meent 76 procent dat de Europese Unie op vlak van energie onafhankelijker moet worden, ook als dat zouden de energieprijzen daardoor nog verder stijgen.

De Duitse stichting Bertelsmann bevroeg tussen 11 en 23 maart 11.824 Europeanen over onder meer de oorlog in Oekraïne. Daaruit blijkt dat 65 procent van de Belgen Europese wapenleveringen aan Oekraïne steunt. De Europese Unie heeft via zogenaamde Vredesfaciliteit anderhalf miljard euro uitgetrokken om de levering van wapens en ander militair materieel te financieren. In tegenstelling tot het Europese gemiddelde van 64 procent is in Italië is slechts 43 procent voor. Daarnaast vindt 84 procent van de Belgische respondenten dat het een goed idee is om Oekraïense vluchtelingen in ons land op te vangen, twee procentpunt minder dan het Europese gemiddelde. Koploper is Spanje met 93 procent van de bevolking.Bovendien meent 65 procent van onze landgenoten dat Oekraïne lid moet worden van de Europese Unie. Kiev heeft na het begin van de oorlog een lidmaatschapsaanvraag ingediend en heeft intussen de verplichte vragenlijst ingevuld van de Europese Commissie, die de lidstaten een toetredingsadvies zal bezorgen. Tot slot toont de peling dat 42 procent van de Belgen aangeeft dat ze zich het meeste zorgen maken om stijgende kosten voor levensonderhoud. Wel meent 76 procent dat de Europese Unie op vlak van energie onafhankelijker moet worden, ook als dat zouden de energieprijzen daardoor nog verder stijgen.