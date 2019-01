Peeters: 'Optrekken van uitkeringen tot armoedegrens kost 1,2 miljard euro'

Peeters wijst erop dat de uitkeringen de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen zijn, maar dat er nog meer nodig is. 'Op korte termijn kunnen we de welvaartsenveloppe voor 2019 en 2020 voor de volle 100 procent aanwenden om de uitkeringen te verhogen. Voor 2019 bedraagt die 354 miljoen euro', stelt hij donderdag in een mededeling.

De afgelopen jaren werden de uitkeringen een aantal keer verhoogd. Daarvoor werd een aanzienlijk deel van de welvaartsenveloppes aangewend. Daarnaast werd in het kader van de taxshift zowel het minimumpensioen als het leefloon opgetrokken met 2 procent. Het zomerakkoord van 2017 voorzag nog eens 80 miljoen euro op jaarbasis om de armoede te bestrijden, somt Peeters op.

Concreet steeg het leefloon voor een gezin met kinderen deze legislatuur met 13,2 procent of 165 euro per maand tot 1.254,82 euro. Het minimumpensioen voor een alleenstaande steeg met 9,9 procent tot 1.236,55 euro. Minister Peeters liet het Federaal Planbureau nagaan wat de volledige optrekking van de uitkeringen tot de armoedegrens zou kosten.

De simulatie vertrekt van de armoededrempel in 2018 van 1.198,60 euro per maand voor een alleenstaande. In de simulatie worden de uitkeringen van alleenstaanden tot de armoedegrens gebracht en worden de uitkeringen voor samenwonenden met eenzelfde percentage verhoogd.

De optrekking van de uitkeringen zou bruto 1,7 miljard euro kosten. Als rekening gehouden wordt met de terugverdieneffecten op vlak van btw en economische groei, daalt de kost tot 1,24 miljard euro. De verhoging van de uitkeringen zou voor een bijkomende economische groei van 0,17 procent zorgen en voor 2.500 extra jobs.