Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) is het net als zijn collega's van MR en Open VLD niet eens met de nieuwste koopkrachtstudie, waaruit zou blijken dat langdurig werklozen en gepensioneerden er de voorbije vijf jaar amper op vooruit zijn gegaan.

'Wie de studie gebruikt om te beweren dat gepensioneerden achterblijven qua koopkracht, heeft het fout. De studie onderzoekt slechts de impact van een aantal maatregelen en houdt geen rekening met de aanzienlijke verhogingen van minimumpensioenen waar we voor gezorgd hebben', zegt Peeters.

Uit de nieuwste koopkrachtstudie van econoom André Decoster (KU Leuven) moet blijken dat wie aan het werk is, of aan het werk is gegaan, de voorbije vijf jaar vaak flink aan koopkracht gewonnen heeft. Maar wie langdurig werkloos of gepensioneerd is, is er amper op vooruitgegaan. En wie moet rondkomen met een klein pensioen, heeft zelfs licht aan koopkracht ingeboet.

Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters kan die studie 'niet gebruikt worden om conclusies te trekken over de gehele koopkrachtstijging van gepensioneerden', zegt hij. 'Wie de studie gebruikt om te beweren dat gepensioneerden achterblijven qua koopkracht, heeft het fout. De studie onderzoekt slechts de impact van een aantal maatregelen en houdt geen rekening met de aanzienlijke verhogingen van minimumpensioenen waar we voor gezorgd hebben.' De laagste pensioenen zijn de afgelopen legislatuur tot 152 euro per maand gestegen, meent Peeters.

De minister benadrukt ook dat de pensioenval is weggewerkt, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet langer fiscaal benadeeld worden op vlak van belastingvermindering op hun pensioeninkomsten.

Eerder hadden ook Open VLD-vicepremier Alexander De Croo en MR-ministers Daniel Bacquelaine en Sophie Wilmès kritiek op de cijfers. 'Desinformatie', noemden die laatste twee het.