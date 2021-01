Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil dat De Lijn zijn strenge selectiecriteria voor de bestelling van honderden elektrische bussen herbekijkt, omdat ze Belgische busbouwers, in casu Van Hool, uitsluiten. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

'Ik snap niet waarom De Lijn zijn selectiecriteria in een jaar zodanig heeft verstrengd dat Belgische busbouwers uit de boot dreigen te vallen', zegt Peeters (Open VLD). 'Zeker omdat de nieuwe aanbesteding in een eerste fase slechts slaat op 200 e-bussen en niet langer op 970 zoals eerst gepland.'

Peeters wil dat De Lijn het dossier herevalueert zodat elke busbouwer kan inschrijven. 'Ik wil een juridische motivering waarom De Lijn met een selectieleidraad werkt. Volgens mij kan het order via een gewoon bestek in de markt worden gezet.'

Jos D'Haese, de fractievoorzitter van PVDA, interpelleerde Peeters vorige week over die strengere selectiecriteria van De Lijn omdat ze volgens hem Van Hool uitsluiten. De busbouwer uit Lier legde zich de jongste jaren vooral toe op waterstof- en hybride bussen en sprong laat op de trein van de puur elektrische bussen.

Peeters trok met die informatie naar De Lijn. Daar zegt men 'het dossier te zullen bekijken'. Van Hool diende een selectie­dossier in en zegt zich kandidaat te zullen stellen voor de aanbesteding. Ook VDL uit Roeselare (ex-Jonckheere) zal meedingen.

