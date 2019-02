Peeters en Marghem vragen toelichting bij verhoging sociaal tarief voor gas en elektriciteit

De beslissing om de energieregulator te ontbieden komt er nadat bekendgemaakt werd dat het sociaal tarief voor gas en elektriciteit deze maand met liefst 22 procent stijgt. Dat is slecht nieuws voor wie vandaag al moeite heeft om de energiefactuur te betalen. Maar dat is ook slecht nieuws voor de OCMW's, want die zullen vaker moeten bijspringen zonder dat ze daar voldoende middelen voor krijgen.

'Minister Peeters en Marghem willen toelichting bij de recente stijging van het sociaal tarief voor de elektriciteitsprijzen. Daarnaast vragen zij ook voorstellen over hoe deze prijsstijging kan worden opgevangen', luidt het zaterdag in een reactie.

Twee keer per jaar berekent de CREG volgens vaste regels de prijs van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Deze maand ging het gunstige tarief voor mensen die een leefloon hebben, een invaliditeitsuitkering krijgen of onder de inkomens­garantie voor ouderen vallen, met 22 procent omhoog.

De stijging van het sociaal tarief hangt volgens de energieregulator af van de algemene prijzen. 'Elke zes maanden wordt er een berekening gemaakt om te kijken wat het goedkoopste tarief is. Die is gebaseerd op de marktprijzen. Als die stijgen, dan stijgt het sociaal tarief ook', zegt Annemarie De Vreese van de CREG. En aangezien de energieprijzen de laatste tijd heel hoog liggen, moet het sociaal tarief volgen.